Футболисту "Севильи" Самиру Насри грозит дисквалификация на четыре года из-за его романа

Спортсмена заподозрили в употреблении допинга.

Полузащитник "Севильи" Самир Насри, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Sun.

После того как хакеры опубликовали в "Твиттере" футболиста сообщение о его романе с врачом частной клиники DripDoctors, им заинтересовалось Всемирное антидопинговое агентство.

Насри заподозрили в применении запрещенных препаратов, так как эта клиника специализируется на витаминной терапии, которую некоторые спортсмены используют, чтобы скрыть следы применения допинга.

Если подозрения подтвердятся, 29-летний Насри может быть дисквалифицирован на четыре года.