Футболисту "Севильи" Самиру Насри грозит дисквалификация на четыре года из-за его романа

Спортсмена заподозрили в употреблении допинга.
Сегодня 08:00
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Самир Насри. Фото Sky Sports
Полузащитник "Севильи" Самир Насри, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает The Sun.
После того как хакеры опубликовали в "Твиттере" футболиста сообщение о его романе с врачом частной клиники DripDoctors, им заинтересовалось Всемирное антидопинговое агентство.
Насри заподозрили в применении запрещенных препаратов, так как эта клиника специализируется на витаминной терапии, которую некоторые спортсмены используют, чтобы скрыть следы применения допинга.
Если подозрения подтвердятся, 29-летний Насри может быть дисквалифицирован на четыре года.