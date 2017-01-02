Нападающий "Ювентуса" Дибала отклонил предложение "Барселоны" и хочет перейти в "Реал"

Туринский клуб хочет продлить контракт с игроком и повысить ему зарплату.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Барселоны", так как хочет перейти в "Реал". Как сообщает Marca , футболист несколько дней назад отклонил предложение "", так как хочет перейти в "".

В "Ювентусе" хотят сохранить Дибалу, поэтому предлагают ему продлить контракт. По новому соглашению его зарплата составит семь миллионов евро - столько же получает нападающий Гонсало Игуаин.

В "Реале" знают о желании Дибалы перейти в их команду. Мадридский клуб интересуется футболистом, но хочет дождаться окончания его переговоров с "Ювентусом", а затем выстроить стратегию по его трансферу.

23-летний Дибала в десяти матчах серии А текущего сезона забил за "Ювентус" три гола и отдал одну голевую передачу. За туринский клуб аргентинец играет второй сезон. Ранее Дибала выступал за "Палермо" и родной "Институто".