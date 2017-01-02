"Реал" продлил беспроигрышную серию и приблизился к рекорду "Барселоны"

Каталонцам пока принадлежит лучшее достижение по этому показателю в Испании.

Мадридский "Реал" продлил свою беспроигрышную серию до 38 матчей и приблизился к испанскому рекорду, который принадлежит "Барселоне", сообщает Opta.

Это произошло после крупной домашней победы "сливочных" над "Севильей" (3:0) в первой игре 1/8 финала Кубка Испании.

Последний раз "Реал" проигрывал 6 апреля 2016 года, когда в гостях уступил немецкому "Вольфсбургу" (0:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. С тех пор команда Зиннедина Зидана провела 38 встреч, в которых одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.

В свою очередь рекорд "Барселоны" и испанского футбола составляет 39 матчей без поражений. Этого результата каталонцы добились в прошлом сезоне.

Следующий матч "Реал" проведет 7 января, когда в рамках 16-го тура чемпионата Испании примет дома "Гранаду".