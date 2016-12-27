Лионель Месси признан лучшим плеймекером по итогам 2016 года

Он опередил двух игроков из чемпионата Испании.
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Лионель Месси. Фото с сайта marca.com
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает "Р-Спорт".
В голосовании он набрал 172 балла и во второй раз подряд стал победителем награды. Второе место с 66 очками занял его испанский одноклубник Андрес Иньеста. На третьей строчке - немецкий хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос, получивший 45 баллов.
В десятку также вошли: Месут Озил (клуб - "Арсенал"/гражданство - Германия), Рияд Марез ("Лестер"/Алжир), Лука Модрич ("Реал"/Хорватия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"/Бельгия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"/Франция), Эден Азар (("Челси"/Бельгия) и Димитри Пайе ("Вест Хэм"/Франция).
Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран. C его полными итогами можно ознакомиться на официальном сайте IFFHS.
В голосовании он набрал 172 балла и во второй раз подряд стал победителем награды. Второе место с 66 очками занял его испанский одноклубник Андрес Иньеста. На третьей строчке - немецкий хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос, получивший 45 баллов.
В десятку также вошли: Месут Озил (клуб - "Арсенал"/гражданство - Германия), Рияд Марез ("Лестер"/Алжир), Лука Модрич ("Реал"/Хорватия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"/Бельгия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"/Франция), Эден Азар (("Челси"/Бельгия) и Димитри Пайе ("Вест Хэм"/Франция).
Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран. C его полными итогами можно ознакомиться на официальном сайте IFFHS.