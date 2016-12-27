Футболиста "Севильи" заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Поводом послужил поход игрока в клинику, где ему поставили капельницу с витаминным раствором.
Сегодня 10:56
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Фото ©Getty Images
Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) начало расследование в отношении французского футболиста "Севильи" Самира Насри по поводу возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на El Pais.
По информации источника, Насри, выступающему в "Севилье" на правах аренды из английского "Манчестер Сити", в американской клинике на прошлой неделе поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости. Информация была размещена в Twitter клиники, где говорилось, что Насри посетил клинику, а также была приложена фотография.
Картинка привлекла внимание Ричарда Ингса, бывшего допинг-офицера австралийского антидопингового агентства, который отправил информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и AEPSAD, которое начало расследование в отношении Насри.
По правилам WADA без четких медицинских показаний, таких как госпитализация или терапевтическое исключение, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.
Бывший игрок сборной Франции Насри в текущем сезоне провел за "Севилью" 14 матчей, в которых забил три мяча.
По информации источника, Насри, выступающему в "Севилье" на правах аренды из английского "Манчестер Сити", в американской клинике на прошлой неделе поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости. Информация была размещена в Twitter клиники, где говорилось, что Насри посетил клинику, а также была приложена фотография.
Картинка привлекла внимание Ричарда Ингса, бывшего допинг-офицера австралийского антидопингового агентства, который отправил информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и AEPSAD, которое начало расследование в отношении Насри.
По правилам WADA без четких медицинских показаний, таких как госпитализация или терапевтическое исключение, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.
Бывший игрок сборной Франции Насри в текущем сезоне провел за "Севилью" 14 матчей, в которых забил три мяча.