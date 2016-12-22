Китайский клуб готов платить защитнику "Реала" Пепе 10 миллионов евро в год

В этой команде играет футболист с зарплатой 577 тысяч евро в неделю.
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Пепе. Фото ESPN
Защитник "Реала" и сборной Португалии Пепе может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Marca.
Футболистом интересуется "Хэбэй Чайна Форчун", который готов платить ему 10 миллионов евро в год.
Контракт Пепе с "Реалом" заканчивается в июне 2017 года. Стороны не могут договориться о сроке следующего соглашения. Клуб предлагает Пепе продлить контракт на один год, сам футболист - хочет двухлетний договор. Сейчас его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год.
33-летний Пепе играет в "Реале" с лета 2007 года. На его счету 327 матчей за мадридский клуб, что является пятым показателем среди всех легионеров в истории. В составе "Реала" Пепе по два раза выигрывал чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
В прошедшем сезоне "Хэбэй Чайна Форчун" занял седьмое место из 16 команд в чемпионате Китая. Тренирует клуб чилиец Мануэль Пеллегрини, в прошлом сезоне работавший с "Манчестер Сити". За команду выступают аргентинец Эсекиель Лавесси (ранее играл за ПСЖ и "Наполи"), ивуариец Жервиньо ("Рома" и "Арсенал"), камерунец Стефан Мбиа ("Севилья") и француз Гаэль Какута ("Севилья" и "Челси").
Несколько недель назад проект Football Leaks, публикующий секретную информацию о мировом футболе, сообщил, что Лавесси является самым высокооплачиваемым игроком в мире. По их данным, аргентинец получает 493 тысячи фунтов (577 тысяч евро) в неделю, а не 400 тысяч фунтов, как сообщалось ранее.
Футболистом интересуется "Хэбэй Чайна Форчун", который готов платить ему 10 миллионов евро в год.
Контракт Пепе с "Реалом" заканчивается в июне 2017 года. Стороны не могут договориться о сроке следующего соглашения. Клуб предлагает Пепе продлить контракт на один год, сам футболист - хочет двухлетний договор. Сейчас его зарплата составляет 4,5 миллиона евро в год.
33-летний Пепе играет в "Реале" с лета 2007 года. На его счету 327 матчей за мадридский клуб, что является пятым показателем среди всех легионеров в истории. В составе "Реала" Пепе по два раза выигрывал чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
В прошедшем сезоне "Хэбэй Чайна Форчун" занял седьмое место из 16 команд в чемпионате Китая. Тренирует клуб чилиец Мануэль Пеллегрини, в прошлом сезоне работавший с "Манчестер Сити". За команду выступают аргентинец Эсекиель Лавесси (ранее играл за ПСЖ и "Наполи"), ивуариец Жервиньо ("Рома" и "Арсенал"), камерунец Стефан Мбиа ("Севилья") и француз Гаэль Какута ("Севилья" и "Челси").
Несколько недель назад проект Football Leaks, публикующий секретную информацию о мировом футболе, сообщил, что Лавесси является самым высокооплачиваемым игроком в мире. По их данным, аргентинец получает 493 тысячи фунтов (577 тысяч евро) в неделю, а не 400 тысяч фунтов, как сообщалось ранее.