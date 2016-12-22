"Севилья" хочет арендовать форварда "Манчестер Юнайтед"

C приходом Жозе Моуринью он перестал попадать в стартовый состав.

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Испанская "Севилья" намерена в январе арендовать нападающего английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Антони Марсьяля, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на RMC Sport.



По информации источника, менеджер "Севильи" Рамон Родригес Мончи уже ведет переговоры с агентом нападающего на тему того, хочет ли Марсьяль покинуть "МЮ этой зимой.



Вероятность аренды оценивается как высокая, так как в нынешнем сезоне при Жозе Моуринью француз перестал регулярно попадать в основной состав.



21-летний Марсьяль перешел в "МЮ" из "Монако" за 50 миллионов евро в 2015 году. В нынешнем сезоне провел он лишь десять матчей в чемпионате Англии, в которых забил всего один гол.

