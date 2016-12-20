Полузащитник "Реала" Хамес Родригес оформляет визу в Англию - СМИ

На колумбийца претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Вчера 11:04 Tweet

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Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес, скорее всего, продолжит карьеру в английской премьер-лиге.



По окончании клубного чемпионата мира Хамес отправился в Колумбию, где подал документы на английскую визу. По информации AS, это связано с предстоящим переходом в "Челси".



Ранее сообщалось, что Родригес уведомил руководство "Реала" о желании покинуть клуб зимой. На футболиста в Англии также претендует "Манчестер Юнайтед".



В текущем сезоне чемпионата Испании Хамес провел восемь матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи. Летом 2014 года "Реал" заплатил за него "Монако" 75 миллионов евро.