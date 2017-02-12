На победу претендуют все. Почему Казахстану перспективно развивать шорт-трек

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Барыс Сибирь 2:1 ОТ
Салават Юлаев Ак Барс 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Арлан Алматы 3:2 ОТ
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Бейбарыс Кулагер
Астана Алтай-Торпедо
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футзал. IV Кубок Еременко 2016/17
Кайрат Дина 22:00
КПРФ Сибиряк 22:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Ордабасы Тосно
Казахстан (U-21) Оренбург
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Астана Олимпия Л
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Кайрат Анжи
Казахстан (U-21) Ростов
Астана Арсенал Тл
Тобол (U-21) Балканы
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Алтай
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Джунейд, Флиген Бехар, Голубев 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
3000 м. Финалы (женщины)
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
Командная гонка. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы
10000 м. Финалы
5000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
Горнолыжный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
Гигантский слалом. Финалы
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

На победу претендуют все. Почему Казахстану перспективно развивать шорт-трек

В этом сезоне казахстанцы выигрывали и становились призерами Кубка мира.

Bahytzhan Nurpeisov

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3 Комментария
Абзал Ажгалиев. Фото russcating.com
Абзал Ажгалиев. Фото russcating.com

После успешного выступления Дениса Никиши, Абзала Ажгалиева и Нурбергена Жумагазиева, завоевавших четыре медали на заключительном этапе Кубка мира по шорт-треку, корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в причинах прогресса казахстанской команды.

Этот сезон для казахстанской команды по шорт-треку уже успел стать триумфальным. На заключительном этапе Кубка мира в Минске на дистанции 500 метров казахстанец Денис Никиша завоевал "золото", а его соотечественник Абзал Ажгалиев стал обладателем "серебра". Еще две "бронзы" выиграл другой казахстанец Нурберген Жумагазиев. Также казахстанцы заняли третье место в мужской эстафете на 5 000 метров.



По ходу сезона казахстанские спортсмены побеждали на нескольких турнирах. На этапах Кубка мира мужская команда завоевала "бронзу" в эстафете, Нурберген Жумагазиев выигрывал "золото" на 1000 метров, Дениса Никиша становился вторым на 500 метров. 

Ощутимого прогресса добилась команда Казахстана под руководством опытного специалиста Мадыгали Карсыбекова. Он вместе со своими вышеупомянутыми подопечными завоевал три бронзовые медали на зимних Азиатских играх-2011. Затем наша команда приняла участие в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, получив бесценный опыт. Специалисты во многом связывают успех казахстанской сборной с межсезонной совместной работой с командой Голландии, главный тренер которой Ерун Оттер способствовал как росту конкурентов, так и собственных кадров. Спортсмены тренировались вместе с 13 октября и казахстанцы на равных готовились с одними из лидеров мирового шорт-трека - мужской сборной Голландии.



На домашней зимней Универсиаде-2017 казахстанцы выступили если не триумфально, то по крайней мере оправдали ожидания. Нурберген Жумагазиев завоевал одну "бронзу", Денис Никиша дважды занимал третью строчку, а Абзал Ажгалиев стал серебряным призером. Помимо этого мужская сборная завоевала бронзовые медали турнира в эстафете на 5000 метров - награда могла быть и золотой, однако на финишной прямой случилось нарушение правил со стороны корейского спорстмена, которое казахстанские любители спорта забудут не скоро.

"Шорт-трек - очень экстремальный спорт. Нельзя сказать, что есть один явный фаворит, на победу претендуют все.Поэтому даже у того, кто идет на последней позиции в финальном забеге, есть реальные шансы на победу", - отметил по завершении соревнования главный тренер казахстанской команды Мадигали Карсбеков.



Ранее фортуна была на стороне Абзала Ажгалиева, выигравшего первую в истории страны "золотую" медаль этапов Кубка мира  в ноябре прошлого года в Солт-Лейк-Сити. Тогда в решающем забеге на 500 метров произошло падение двух спортсменов и казахстанец с третьей позиции поднялся на первую.



Подобные форс-мажоры частое явление в шорт-треке. Самым запомнившимся для любителей спорта стал невероятный триумф австралийца Стивена Брэдбери в финале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Эта победа запустила в спорт новое выражение doing a Bradbury, что означает "выиграть, не приложив к этому никаких усилий". На дистанции 1000 метров в решающем забеге на финишной прямой упали все четыре претендента на медаль, а Брэдбери, ехавший спокойно последним, миновал завал и выиграл олимпийское золото.



Таким образом, чтобы всерьез бороться за медали, достаточно иметь представительство в финальных забегах. Ведь учитывая высокую скорость спортсменов (до 50 километров в час) завалы во время соревнований не кажутся такими неожиданными.

Если опытная мужская сборная успешно ведет борьбу за высокие награды , то женская команда может воспользоваться тактикой doing a Bradbury побороться за победу на зимних Азиатских играх в Саппоро. Стоит отметить, на Универсиаде Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай и Мадина Жанбуссинова сенсационно стали "бронзовыми" призерами в эстафете на 3000 метров.

"Эта победа очень важная для нас. Она придала нам сил и помогла поверить в себя. Теперь ставим перед собой цель попасть на Олимпийские игры-2018", - отметила лидер команды Анастасия Крестова.



По словам спортсменов, в Казахстане есть ледовые арены и спортивные комплексы - все, чтобы развивать шорт-трек.

"Раньше мы радовались, когда наши спортсмены в личном первенстве входили в первую восьмерку. Сейчас мы едем на соревнования за призовыми местами. В Казахстана обучение шорт-треку, в отличии от западных школ бесплатное", - отметил Карсыбеков.

Исторической родиной казахстанского шорт-трека можно назвать Актобе, однако после развала СССР интерес к этой дисциплине практически пропал. Второе рождение он получил в Костанайской области. С 2002 года он охватил три региона: Западно-Казахстанскую и Атырауские области, а также Астану. Сегодня развитие шорт-трека идет в десяти областях, и в спортивных секциях занимается около тысячи детей. 

Между тем, лидеры казахстанской сборной 10-12 марта поедут на чемпионат мира в Роттердам (Голландия). Главная цель наших атлетов завоевать лицензии на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Готовиться к соревнованию спортсмены будут в Голландии.



В материале использованы фотографии с сайта almaty2017.com

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Мухтар Нурбеков Вчера 20:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Неге Ким Йонг А туралы акпарат жок? Мен гашык болып калдым.
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Fankz Вчера 21:36
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 3647
Шорт-трекисты наши прямо-таки сенсационно ворвались в элиту, молодцы!
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Серик Жаксыбаев Вчера 22:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 729
а почему только про них написали. есть и другие шорт-трекисты, которые так же могут приносить медали. статья по факту. на мой взгляд не профессионально
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