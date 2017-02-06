Два казахстанца вошли в Топ-3 итогового зачета Кубка мира по шорт-треку

Сегодня Денис Никиша и Абзал Ажгалиев сделали победный дубль на дистанции 500 метров.
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Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев занял второе место в итоговом зачете Кубка мира на дистанции 500 метров у мужчин, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его опередил только китаец У Дацзин, набравший в сумме 38 001 очко. У Абзала Ажгалиева - 34 433 очка. Третьим стал венгр Шандор Лю Шаолинь - 33 774. Еще один казахстанский спортсмен Денис Никиша, набравший 23 420 очков, стал четвертым.
На дистанции 1 000 метров на третьей строчке расположился казахстанец Нурберген Жумагазиев, набравший 27 486 очков. Его опередили только венгр Шаоанг Лю - 28 669 и француз Тибо Фоконне - 27 517.
Напомним, что казахстанцы Денис Никиша и Абзал Ажгалиев завоевали "золото" и "серебро" на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Минске.