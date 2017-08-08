Брат Месси арестован и подозревается в совершении преступления

Полиция задержала Матиасса до выяснения всех обстоятельств дела.
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Фото с сайта Dosug.md
Матиас Месси, старший брат нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, задержан по подозрению в совершении преступления, пишет Eurosport.ru с ссылкой на Daily Mail.
В четверг старший брат суперзвезды футбола причалил на лодке к частному рыболовному клубу в населенном пункте Фигиера и сказал охране, что он натолкнулся на песчаную отмель, в результате чего получил травмы.
Прибывшая на место полиция обнаружила в лодке следы крови и незарегистрированный пистолет. После того, как полицейские не обнаружили владельца лодки по месту его жительства, прокурор выдал ордер на задержание Месси.
Матиас был задержан в больнице города Росарио. Там он и будет пребывать под охраной до выяснения обстоятельств произошедшего в лодке.
В четверг старший брат суперзвезды футбола причалил на лодке к частному рыболовному клубу в населенном пункте Фигиера и сказал охране, что он натолкнулся на песчаную отмель, в результате чего получил травмы.
Прибывшая на место полиция обнаружила в лодке следы крови и незарегистрированный пистолет. После того, как полицейские не обнаружили владельца лодки по месту его жительства, прокурор выдал ордер на задержание Месси.
#AHORA La imagen del arma hallada en el interior de la lancha de Matías Messi, que se encuentra internado con custodia policial. pic.twitter.com/6VGVCxV1gR— Ojo de Prensa (@OjoPrensa) 1 декабря 2017 г.
Матиас был задержан в больнице города Росарио. Там он и будет пребывать под охраной до выяснения обстоятельств произошедшего в лодке.