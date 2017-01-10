Алексей Луценко обошел Кайрата Ералиева и другие итоги спортивной премии от НОК

Победителей выбирали онлайн-голосованием.
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Алексей Луценко Фото Tim De Waele©, TDWsport.com
В Астане прошла торжественная церемония вручения спортивной премии-2017, которую организовал Национальный олимпийский комитет (НОК), передает корреспондент Vesti.kz.
Со 2 по 28 ноября было принято 284 492 голоса на официальном сайте НОК по девяти номинациям - в некоторых категориях борьба шла до самого конца. Например, за приз лучшему спортсмену до последнего спорили чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев и велогонщик "Астаны" Алексей Луценко. С небольшим преимуществом онлайн-голосование выиграл Луценко, который в 2017 году выиграл этап на "Вуэльте".
Полностью список победителей выглядит так:
"Лучший спортсмен года по летним видам спорта" - Алексей Луценко (велоспорт);
"Лучший спортсмен года по зимним видам спорта" - Жанбота Алдабергенова (фристайл);
"Лучший молодой спортсмен" - Элизабет Турсынбаева (фигурное катание)
"Лучший тренер года по летним видам спорта" - главный тренер национальной сборной команды Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов;
"Лучший тренер года зимним видам спорта" - главный тренер национальной сборной команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков;
"Лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта" - Федерация триатлона Казахстана;
"Лучший спортивный регион" - Управление физической культуры и спорта города Алматы;
"Прорыв года" - Мужская сборная по стрельбе из лука;
"Лучшая команда года" - Футбольный клуб "Астана".
Отметим, что на церемонии приз "Достояние Республики" присудили чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО). Вместо боксера, который не смог приехать в Астану, награду получила его мама - Елизавета Сергеевна, которая поблагодарила всех за поддержку и пожелала молодым спортсменам больших побед.
Со 2 по 28 ноября было принято 284 492 голоса на официальном сайте НОК по девяти номинациям - в некоторых категориях борьба шла до самого конца. Например, за приз лучшему спортсмену до последнего спорили чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев и велогонщик "Астаны" Алексей Луценко. С небольшим преимуществом онлайн-голосование выиграл Луценко, который в 2017 году выиграл этап на "Вуэльте".
Полностью список победителей выглядит так:
"Лучший спортсмен года по летним видам спорта" - Алексей Луценко (велоспорт);
"Лучший спортсмен года по зимним видам спорта" - Жанбота Алдабергенова (фристайл);
"Лучший молодой спортсмен" - Элизабет Турсынбаева (фигурное катание)
"Лучший тренер года по летним видам спорта" - главный тренер национальной сборной команды Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов;
"Лучший тренер года зимним видам спорта" - главный тренер национальной сборной команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков;
"Лучшая национальная спортивная федерация года по олимпийским видам спорта" - Федерация триатлона Казахстана;
"Лучший спортивный регион" - Управление физической культуры и спорта города Алматы;
"Прорыв года" - Мужская сборная по стрельбе из лука;
"Лучшая команда года" - Футбольный клуб "Астана".
Отметим, что на церемонии приз "Достояние Республики" присудили чемпиону мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО). Вместо боксера, который не смог приехать в Астану, награду получила его мама - Елизавета Сергеевна, которая поблагодарила всех за поддержку и пожелала молодым спортсменам больших побед.