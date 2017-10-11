Грузовик и два квадроцикла представят "Астану" на "Дакаре-2018"

Раллийная команда подписала контракты с новыми пилотами.
Ссылки по теме:
- Пилот "Астаны" Артур Ардавичус завоевал "серебро" Кубка мира по ралли-рейдам
- С мотором вместо сердца. Откровения одного из лучших автогонщиков Казахстана
Раллийная команда "Астана" подписала контракты с пилотами в новом для команды направлении "квадроциклы", сообщает пресс-служба Президентского клуба.
Отбор спортсменов проводился в течение года. Кандидаты проходили несколько этапов командной селекции - ездили на тренировочные курсы, подготовку и учебно-тренировочные сборы. По результатам отборочных этапов среди множества претендентов в состав квадроциклистов раллийной "Астаны" были отобраны алматинские гонщики Максим Антмиров и Дмитрий Шилов. В этом составе команда будет представлена для участия в международном ралли-марафоне "Дакар-2018", который традиционно пройдет в январе по территории стран Перу, Боливия, Аргентина.
"Мы проводили отбор по многим параметрам, а также под контролем соответствующих подразделений Президентского клуба "Астана". Выбранные нами ребята достаточно сильные в разных смыслах этого слова - физически, духовно и морально, что очень важно на самом опасном и полном неожиданностей "Дакаре". У каждого пилота уже есть за плечами богатый опыт выступлений в различного уровня соревнований в этой серии, в том числе и международных. Мы провели достаточно тренировочных и других сессий, чтобы убедиться в нашем выборе. Самое главное - у наших новых спортсменов есть стремление, есть желание покорить марафон еще с юных лет, и есть мечта! Надеемся, что фортуна также не останется в стороне и нам удастся взойти на торжественный подиум "Дакара" в Буэнос Айресе впервые на квадроциклах", - прокомментировал генеральный менеджер "Астаны" Артур Ардавичус.
Гонщики "Астаны" совсем недавно вернулись с учебно-тренировочных сборов - новички команды отрабатывали навыки езды в больших песках пустыни LiwaOasis, которая находится почти на границе Арабских эмиратов и Саудовской Аравии.
Следует отметить, что первые семь дней "Дакара" пройдут по песочным маршрутам, и именно поэтому в течение года, при планировании УТС, приоритет ставился на покорение песочных барханов и дюн, а также улучшение навыков езды по песчаным поверхностям.
Напомним, что международный ралли-марафон "Дакар-2018" стартует 6 января. Команду "Астаны" представят экипаж Артура Ардавичуса в категории грузовиков, а также новоизбранные квадроциклисты команды в соответствующем зачете.
Фото Президентского клуба "Астана"