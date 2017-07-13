"Астана" удерживает пятое место в генеральной классификации грузовиков после седьмого этапа "Шелкового пути"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Жетысу (мол) 2:2
Астана (мол) Алтай УК 0:1
Кайсар (мол) Тобол (мол) 2:3
Актобе (мол) Акжайык (мол) 2:0
Атырау (мол) СДЮШОР №7 1:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
ОДЮСШ № 2 СШВСМ-Барыс 1:3
Окжетпес БИИК-Казыгурт 0:6
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Линфилд Селтик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Иртыш Црвена Звезда 1:1
Кайрат Скендербеу 1:1
Работнички Динамо Мн 1:1
Альтах Динамо Бр 1:1
Лиепая Судува 0:2
Габала Ягеллония 1:1
Астра Дж Зира 3:1
Норчепинг Тракай 2:1
Хайдук Левски 1:0
Абердин Широки Бриег 1:1
Ференцварош Митьюлланд 2:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат М (мол) БН Каскелен 1:1
Базель Атлетик 3:2
Валенсия Спортинг Л 3:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 0:0
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Баньис Недовесов 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Континен, Пирс Кубот, Мело 2:3
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 2:0
Мектич, Скугор Марач, Павич 2:3
Уильямс Конта 2:0
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 0:2
Куэрри Чилич 1:3
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 2:1
Федерер Бердых 3:0
Континен, Уотсон Соарес, Веснина 2:1
Маррей, Хингис Демолинер, Мартинес-Санчес 2:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 3:1
Казахстан Германия 1:3
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 2:6
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 18:00
Махтаарал Жетысу 18:30
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Футбол. Суперкубок России 2017/18
Спартак М Локомотив М 2:1 ДВ
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 0:0
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара 1:0 КО
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Хорватия Германия 0:3
Казахстан Колумбия 17:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Кубот, Мело Марач, Павич 21:00
Чань, Никулеску Макарова, Веснина 23:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 25:41
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 1:1
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 17:30
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Астана Тобол
Актобе Кайсар
Окжетпес Тараз
Акжайык Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз 18:00
Махтаарал Жетысу 18:30
Шахтер-Булат Кайрат А 18:00
Байконур Кыран 19:00
Экибастуз Махтаарал
Кайрат А Кызыл-Жар СК
Кыран Каспий
Байконур Шахтер-Булат
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Тараз (мол) 17:00
Ордабасы (мол) Рузаевка 17:30
Кайрат М (мол) Шахтер (мол) 18:00
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Атырау (мол)
Шахтер (мол) Кайрат М (мол)
Акжайык (мол) Актобе (мол)
Тобол (мол) Кайсар (мол)
Тараз (мол) Иртыш (мол)
Рузаевка Ордабасы (мол)
Алтай УК Астана (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Динамо Мн Работнички 21:00
Судува Лиепая 22:00
Динамо Бр Альтах 23:00
Фола Интер Бк 23:30
Скендербеу Кайрат 23:55
Црвена Звезда Иртыш 00:30
Видеотон Нымме Калью 01:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Черно Море 21:45
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 0:0
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Групповая гонка. Этап 19. Эмбрюн - Салон-де-Прованс (222.5 km) 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Колумбия Польша 13:00
Южная Корея Казахстан 16:00
Южная Корея Колумбия 11:00
Польша Казахстан 13:30
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы 22:30
Трамплин 3 м.. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Группы. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Комбинация. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 1:1
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 17:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Япония (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Индия (U-20) 15:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Уильямс 19:00
Кубот, Мело Марач, Павич 21:00
Чань, Никулеску Макарова, Веснина 23:00
Чилич Федерер 19:00
Маррей, Хингис Континен, Уотсон 19:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау 17:00
Темиртау Астана
Номад Арлан 17:30
Темиртау Астана
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
Бразилия Канада 21:30
Черногория Казахстан 22:50
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
25 км. Открытая вода. Финалы 12:30
25 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 12:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Астана" удерживает пятое место в генеральной классификации грузовиков после седьмого этапа "Шелкового пути"

Ардавичус рассказал об ошибке в навигации.

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Фото пресс-службы ПК "Астана"
Фото пресс-службы ПК "Астана"

Седьмой этап ралли-марафона "Шелковый путь" завершился спецучастком на территории Казахстана: стокилометровый "боевой" отрезок финишировал у самой границы с Китаем, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".

Организаторы обеспечили "зеленый коридор" для нескольких сотен единиц транспортной техники гоночного каравана на границе Казахстана и Китая. Общая длина маршрута Урджар - Карамай составила 412,90 километров, 106,60 из которых пришлись на спецучасток.

Команда Astana Motorsports удерживает пятую позицию в генеральной классификации грузового зачета, а итог прошедшего этапа несколько ниже - седьмое место.

Пилот грузовика казахстанского экипажа Артур Ардавичус несколько недоволен происходящим на раллийном поле.

"Наша ошибка в навигации на тридцатом километре решила все за нас. Провозились мимо трека и были опережены "КАМАЗом", а моя задача была в том, чтобы не пустить его вперед нас. Некоторое время мы шли параллельно по полям. Далее я заметил, что российский экипаж идет ровненько за вертолетом, будто вертушка его ведет по треку. Возможно, мне показалось, но в целом странная ситуация", - отметил Ардавичу. 

В условиях пыльного трека нагнать "КАМАЗ" казахстанскому экипажу так и не удалось. Пилот комментирует условия видимости во время спецучастка: "Техничный, пилотажный этап, но лучше не рисковать. Едешь в "молоке", столп пыли стоит, наверное, километр - полтора. Атаковать и достать в пыли впереди идущего - задача и сложная, и опасная".

Руководитель ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин также отметил особенности трека седьмого этапа: "Сегодня, конечно, пыльно было на треке. В таких условиях не следует рисковать, чтобы отыграть несколько секунд. Эти секунды могут стоить намного больше, чем кажется. Сход, авария, последствия - тут нужно аккуратно и выдержанно ехать".

Через хребты Тянь-Шаня караван ралли "Шелковый путь№ курсирует по территории Китая, где дождливую погоду резко сменяет сорокаградусная жара. Следующий этап потребует внимательной и сосредоточенной работа пилота и штурмана - гонщиков ожидает маршрут по разноплановому рельефу от Карамая до Урумчи.

Фото предоставлены пресс-службой ПК "Астана".

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