"Астана" удерживает пятое место в генеральной классификации грузовиков после седьмого этапа "Шелкового пути"

Ардавичус рассказал об ошибке в навигации.
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Седьмой этап ралли-марафона "Шелковый путь" завершился спецучастком на территории Казахстана: стокилометровый "боевой" отрезок финишировал у самой границы с Китаем, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".
Организаторы обеспечили "зеленый коридор" для нескольких сотен единиц транспортной техники гоночного каравана на границе Казахстана и Китая. Общая длина маршрута Урджар - Карамай составила 412,90 километров, 106,60 из которых пришлись на спецучасток.
Команда Astana Motorsports удерживает пятую позицию в генеральной классификации грузового зачета, а итог прошедшего этапа несколько ниже - седьмое место.
Пилот грузовика казахстанского экипажа Артур Ардавичус несколько недоволен происходящим на раллийном поле.
"Наша ошибка в навигации на тридцатом километре решила все за нас. Провозились мимо трека и были опережены "КАМАЗом", а моя задача была в том, чтобы не пустить его вперед нас. Некоторое время мы шли параллельно по полям. Далее я заметил, что российский экипаж идет ровненько за вертолетом, будто вертушка его ведет по треку. Возможно, мне показалось, но в целом странная ситуация", - отметил Ардавичу.
В условиях пыльного трека нагнать "КАМАЗ" казахстанскому экипажу так и не удалось. Пилот комментирует условия видимости во время спецучастка: "Техничный, пилотажный этап, но лучше не рисковать. Едешь в "молоке", столп пыли стоит, наверное, километр - полтора. Атаковать и достать в пыли впереди идущего - задача и сложная, и опасная".
Руководитель ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин также отметил особенности трека седьмого этапа: "Сегодня, конечно, пыльно было на треке. В таких условиях не следует рисковать, чтобы отыграть несколько секунд. Эти секунды могут стоить намного больше, чем кажется. Сход, авария, последствия - тут нужно аккуратно и выдержанно ехать".
Через хребты Тянь-Шаня караван ралли "Шелковый путь№ курсирует по территории Китая, где дождливую погоду резко сменяет сорокаградусная жара. Следующий этап потребует внимательной и сосредоточенной работа пилота и штурмана - гонщиков ожидает маршрут по разноплановому рельефу от Карамая до Урумчи.
Фото предоставлены пресс-службой ПК "Астана".