Капитан "Астаны" Ардавичус сохранил место в ТОП-5 общего зачета "Шелкового пути" после шестого этапа

Казахстанский гонщик финишировал пятым на этапе "Семей - Урджар".
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Завершился шестой этап трансконтинентального ралли-марафона "Шелковый путь" по направлению Семей - Урджар, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".
Общая протяженность маршрута составила 412,90 километра, 106,60 километра из которых пришлись на "боевой" участок. Экипаж Astana Motorsports под управлением Артура Ардавичуса замкнул пятерку самых быстрых гонщиков в категории грузовиков.
"Мы сегодня проехали без единой ошибки. Шли хорошим ходом. Единственное - мы стартовали немного в "гарнире" и наглотались пыли в ходе гонки, это сказалось и на результате. На первой сотне километров уперлись в хвост багги и минут двадцать не могли его обогнать. Но потом последовал скоростной участок, и мы хорошенько нажали на педаль и помчались по холмистой местности с прыжками и приземлениями. 400 километров пропилили на одном дыхании. Приятно, что не было навигационных ошибок", - рассказал капитан команды "Астана" и пилот грузовика № 310 Артур Ардавичус.
По дороге на бивуак казахстанский экипаж остановился у войсковой части в городе Аягоз. Ардавичус намеренно направлялся сюда, чтобы встретиться с командованием части.
"В этой части служили мои однополчане, здесь служат мои друзья. Это самый большой танковый дивизион в Восточно-Казахстанской области. Именно эта локация сдерживает и оберегает наши восточные рубежи со стороны Китая. Я рад видеть ребят, кто занят сейчас на службе".
Командование войсковой части пригласило казахстанского пилота принять ознакомительное участие в танковом биатлоне, который проходил на территории войсковой части.
Шестой этап ралли "Шелковый путь" протянулся вдоль знаменитой Туркестано-Сибирской магистрали, построенной в конце 1920-х годов. Непредсказуемые направления восточной части страны стали своего рода прощанием с Казахстаном - уже на следующем этапе экипажи ступят на территорию Китая, где пройдет подавляющая часть маршрута.
Стоить отметить, что казахстанский пилот только в Урджаре получил свой паспорт с вклеенной китайской визой. Пока экипаж "Астаны" проходил этапы гонки на территории Казахстана и России, у команды не было полной уверенности в том, что консульский отдел выдаст визу Ардавичусу.
"Китайская сторона в этом году скромна на выдачу нетуристических виз. Хочу поблагодарить дипломатические миссии Казахстана и России, менеджмент нашей команды, организаторов ралли и еще с десяток людей, задействованных в помощи. Только сегодня в Алматы в мой паспорт вклеили искомую визу и самолетом доставили в Урджар. Теперь могу вздохнуть спокойно. Шансы были невелики, но теперь знаю, что точно буду бороться до конца".
Следующий этап марафона "Шелковый путь" пройдет по маршруту Урджар - Карамай, где гонщикам предстоит проехать 106 километров спецучастка и лиазон протяженностью 254 километра.
Фото предоставлены пресс-службой ПК "Астана".