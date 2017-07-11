Команда Astana Motorsports испытала ряд проблем на пятом этапе ралли "Шелковый путь"

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 16:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 16:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
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Команда Astana Motorsports испытала ряд проблем на пятом этапе ралли "Шелковый путь"

Это сказалось на общем зачете в категории грузовиков.

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Фото пресс-службы ПК "Астана"
Фото пресс-службы ПК "Астана"

Протяженность спецучастка по маршруту пятого этапа "Шелкового пути" Астана - Семей составила 484,54 километра, а общая длина этапа насчитывает 849,54 километра. Команда Astana Motorsports испытывала ряд технических проблем на протяжении дистанции, что повлекло за собой снижение результата в турнирной таблице. Грузовой экипаж под бортовым номером 310 занял 11-е место по итогам этапа и пятую позиции в генеральной классификации грузового зачета, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".

После этапа Артур Ардавичус рассказал обо всех неудачах.

"Очень длинный день сегодня. Маршрут линейный для грузовиков. Мы вышли на максимальную скорость - и так шли все гонщики, догнать кого-то было очень сложно. Думаю, пилоты грузовиков согласятся со мной - они ехали и никого не видели. Если только это не супер-скорости "КамАЗов", которые могли догнать за счет срезок и постоянных атак без сбросов. Но это не все новости. Бог все-таки есть, и он нас любит. На маршруте у нас будто запала педаль акселератора, обороты максимальные, на любой передаче. Педаль газа не жму, а обороты в верхней полке.



И скорость сложно включить, и движение рваное - ехать сложно, приходится больше тормозить - жечь колодки. Это не езда. Мы решили остановиться и разобраться с проблемой. Пока Мишель демонтировал узел, я провел осмотр грузовика. Обратил внимание на то, что слегка дымится левое заднее колесо. Оказалось, что сухая трава между тормозным диском и суппортом начинает дымиться. Попытался выскоблить палкой, сухостой вспыхнул. Успели потушить. Потом правое заднее колесо дало о себе знать - рассыпался суппорт. Плюс ко всему этому мы поймали два скоростных превышения на этапе. В общем, сегодня собрали все что можно, в результате чего потеряли 40 минут".

По итогам пятого этапа казахстанский пилот Артур Ардавичус замыкает пятерку сильнейших грузовиков в генеральной классификации марафона. Следует отметить, что во время этапа у экипажа Жерара де Роя сломался амортизатор кабины, из-за чего голландская команда свернула со спецучастка и направилась в бивуак. Технические проблемы грузовика де Роя принесли команде многочисленные пенализации (штрафы) в виде потери часов. По словам самого Жерара, у его команды очень мало шансов взойти на подиум "Шелкового пути", но экипаж все же продолжит участие в гонке для того, чтобы протестировать свой новый Iveco. Теперь грузовик Артура Ардавичуса, который представляет "Астану" на машине итальянской компании, является главной надеждой команды De Rooy Iveco.



На пятом этапе водителям сервисных автомобилей "ассистанс" и пресс-каров предстояло преодолеть 766 километров дистанции, и, несмотря на усталость, которая начинает накапливаться у невидимых героев гонки, они продолжают путь, чтобы помочь своей команде добиться максимального результата. Медиа-кар "Астаны" продолжает следовать за экипажем на стандартном автомобиле Renault Duster. Это единственный казахстанский пресс-кар на ралли-марафоне "Шелковый путь".

По окончании этапа на центральной площади в Семее казахстанский экипаж встречали фанаты и болельщики команды. На мероприятии собралось более тысячи человек. Капитан "Астаны" отмечает, что встреча с болельщиками помогла команде вновь почувствовать прилив сил.



"Весь негатив пятого этапа перекрыл наш приезд в Семей - здесь нас ожидала акция акимата города и организаторов ралли "Шелковый путь". Семей - близкий для меня город, в котором я прожил более четырех лет, я отучился здесь в Автомобильно-механическом техникуме, прожил тут свою студенческую жизнь. Здесь живут мои родственники. Мы встретились с акимом, со спортивными функционерами. Душевно пообщались. Но на этом все не закончилось, потому что мы попали в распоряжение наших болельщиков. Полтора часа с фанатами и моими сокурсниками буквально обнулили меня, и следующий этап еду будто заново родился. Правду говорят, что родные стены помогают".

Добавим, следующий этап по маршруту Семей - Урджар будет последним на территории Казахстана. Протяженность общего участка составит 597 километров, из которых 388 пройдут на спецучастке.



Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана".

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