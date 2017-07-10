"Браво, Артур! Браво, Казахстан!". Капитан Astana Motorsports провел экскурсию по бивуаку "Шелкового пути" в Астане

Ардавичус располагается на третьем месте в общем зачете грузовиков.

Участники ралли-марафона "Шелковый путь", стартовавшего в Москве, прибыли в Астану. После четырех напряженных этапов гонщики и их команды расположились в лагере, который был раскинут в столице Казахстана. Подробности - в репортаже корреспондента Vesti.kz.



На данный момент капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус располагается на третьем месте в общем зачете грузовиков. Опытный казахстанский пилот одним из лучших прошел первый отечественный этап гонки и сразу после финиша поделился мнением о борьбе на соревновательном отрезке.



- Еще рано говорить о гонке, ведь все только начинается. Мы прошли только три этапа. Впереди еще 11, и самых сложных. Поэтому, текущее положение гонщиков ни о чем не говорит. Только начинается вкатывание в гонку. Но уже начинаются сходы... Это неприятно. Борьба становится плотнее, и участники начинают сходить из-за техники. Она дает сбой.







Но, двадцатка участников, которая собралась, это топовые пилоты, которые готовы были ехать до самого конца. Но в первые дни они так перегрузили автомобили... Очень хотели быть впереди. Понятно, что быть впереди лучше, чем кого-то догонять. Я знаю, что три автомобиля точно сошли. Для меня это неприятно, - рассказал Ардавичус.



По словам капитана Astana Motorsports, участники состязания маршрут следующего этапа узнают вечером перед стартом. Каждый экипаж получает дорожную книгу, и, можно сказать, "едет вслепую".



- Первые три гонки были дождливые. Пилотируем на скользких отрезках. Скажем, сегодня были холмы: между ними - промоины, канавы и русла. Было очень скользко. Половина участка машина ехала боком. Ее "поймать" было сложно.



- Что скажете об отставании от лидера гонки?



- Я не смотрю результаты гонки до самого конца. Смысла в этом не вижу. Только делаю свою работу. Можно ставить планы, и делать распределение. Текущее положение ни о чем не говорит. Будет еще большая перестановка в турнирной таблице. Будут сходы. Нам важнее удержаться в гонке сейчас. Можно прозевать одну яму и будет сход с гонки. Этого допустить нельзя. Накапливается усталость и люди ошибаются.



- Как Вам первый домашний этап? С психологической точки зрения ехать легче?



- Психологически. Я здесь еду веселее. Я дома, а дома даже камни помогают.



После небольшой беседы ведущий казахстанский автогонщик поближе познакомил всех со своим "железным конем".



- Мы заключили партнерское отношение на время ралли-марафона "Шелковый путь" с командой "Де Рой". Мы давно присматривались друг к другу. С командой, с которой работали прежде на автомобиле "МАН" - у них в программе не было гонки "Шелковый путь". Поэтому, мы искали нового технического партнера. Этот автомобиль, это победитель последнего "Дакара". Без всяких изменений. Я просто в него сел и поехал.



Этот автомобиль Жерар де Рой строил в течение пяти лет. И строил для себя. Под свое тело и свое пилотирование. Я сел в грузовик, который строился не для меня. Мне еще предстоит со всем разобраться, со всеми настройками. Я ничего не меняю. Это топовый автомобиль. Машина-победитель. Я сначала проникнусь и познакомлюсь с автомобилем, а потом буду "достраивать" его под себя. После трех этапов рано что-то говорить. Это все равно, что чужие штаны одел. Где-то жмут, а где-то - узко. Это пока не мой автомобиль.











Ардавичус рассказал, что любой процесс в гонке, это командная работа. Даже в замене колеса участвуют все три члена экипажа.



- На смену колеса уходит восемь минут. 168 килограммов весит один баллон. В сервисе уходит 45 минут. Поднимаем воздушными подушками. Один поднимает машину, другой - скручивает колесо, а третий готовит колесо. Потом идет обратный процесс: первый затягивает колесо, второй опускает машину, а третий - упаковывает колесо. У каждого своя работа. "Запрыгиваем" в таком же порядке. Механик - последний. Он все затягивает и проверяет.







Пилот отметил, что оставлять баллон нельзя. Это обернется штрафом для команды. Запрещено и скорость превышать - максимальная крейсерская скорость автомобиля 140 километров в час. Топливный бак рассчитан на 1000 литров. Этого с запасом хватает на 700-800 километров этапа.























Каждую команду сопровождает "техничка", где запчастей еще на две машины. Эти незаметные участники гонки преодолевают дистанцию по обычным дорогам, и ожидают гонщиков уже на финишной стоянке после каждого этапа. Когда автомобиль заезжает "на отдых" за него берутся ночные механики, которые к утру должны подготовки машину к продолжению борьбы, в то время как основные участники восстанавливают силы.



- Задача экипажа - довести автомобиль до лагеря. Задача технической бригады - обеспечить сервис. Хоть он кривой или косой, лишь бы ехал. До утра ночные механики приведут автомобиль в порядок, - рассказывает Ардавичус.



По его словам, машины, участники ралли-марафона, не заводской сборки. Они собраны с листа.















Для облегчения работы механиков и для более эстетического вида после каждого этапа машина "принимает душ". Могут постоять под живительной влагой после многочасового марафона и гонщики.











В ходе небольшой экскурсии Артур Ардавичус "зашел в гости" к конкуренту и текущему лидеру зачета среди грузовиков, чешскому пилоту "Татры" Мартину Коломы.



- Этот человек умеет управлять "Татрой". Я три года ездил на ней и так и не научился, - шутит казахстанец. - Мы неоднократно были на тестах и Мартин меня учил. Он выиграл сегодняшний этап. На скользких грунтах, это самый быстрый человек. В разбитом бездорожье его машина всегда первая. Несмотря на то, что тут собрались очень быстрые команды, Мартин был на высоте.







- У меня нет проблем, - рассказывает чешский пилот. - У вас хорошие дороги. (смеется) Для меня они не проблема.



Коломы известен своей страстью к гонкам. Титулованный спортсмен в 2011 году сломал позвоночник на "Дакаре", но через пять месяцев снова был в строю.



Возвращаясь к лагерю, Ардавичус рассказал, что сложно не только пройти этап, но и дождаться экипаж в лагере. Вздохнуть с облегчением можно только тогда, когда боевой экипаж въезжает в лагерь. А что остается механикам? Все приготовить и ждать.































Продолжая тему гонок, Артур Ардавичус не исключил, что может пересесть за руль багги. Спортсмена привлекают эти небольшие автомобили своей управляемостью и скоростью.











- Тут так много места. Прежде чем сесть, приходится снимать руль. Потом садиться и пристегиваться. И только потом ставить руль. Тесновато. Мотор у него находится сзади. Поэтому, весь вес находится на задних колесах и они ведущие. Передняя часть автомобиля - пустая. Машина легко управляется в песках и на бездорожье.



Есть, по признанию Ардавичуса, и еще один участник гонки, услугами которого гонщики пользоваться не хотят. Это эвакуаторы.







Самыми быстрыми участниками гонки, использующие самые прогрессивные технические наработки считаются пилоты команды "Пежо". Ведут за собой команду три именитых пилота - Себастьян Леб, Стефан Петрансель и Сирил Дюпре. По признанию Ардавичуса, все будущие новинки, которые будут использованы в будущем - под капотом автомобилей этой команды.











После изнурительной борьбы есть у участников состязания и время для отдыха. Кто-то предпочитает провести здесь...







А кто-то и здесь... Они сопровождают гонку до самого финиша.























В завершении небольшой экскурсии в "тайный мир" ралли-марафона "Шелковый путь" Артур Ардавичус познакомил с руководителем проекта, своим учителем и титулованным автогонщиком, Владимиром Чагиным.



- Я помню первые шаги Артура. Если бы я тогда увидел, что у него нет способностей для управления грузовиком, я бы сразу об этом сказал. Это не твое. Но я увидел, как он чувствует процесс и бережно относится к машине. Я ему сказал, едем и работаем, - поделился воспоминаниями Чагин. - И он добился успеха. В 2012 году экипаж Артура Ардавичуса был третьим среди грузовиков. Это суперрезультат.







- Современный "Шелковый путь" несет в себе единение людей спорта. Мир и дружбу, - продолжает Чагин. - Рад, что это возродилось и нам удается нести этот дух и идеологию через гостеприимный Казахстан. 35 стран направили своих участников на наш проект. Гонка транслируется на 200 стран мира через новостные репортажи. В грузовиках в этом году острейшая борьба, и каждый день меняется лидер. Рад, что в этой борьбе отлично себя показывает ваш земляк - Артур Ардавичус. Браво, Казахстан!



- Владимир, со следующего года, в гонку вступят квадроциклы, и Казахстан будет также там представлен. На сколько это перспективное направление?



- Мы в этом году проводим седьмой "Шелковый путь" и каждый год участники категории мото, мотоциклисты, обращаются к нам с желанием принять участие. Это заставило нас задуматься. Поэтому, на презентации мы объявили, что с 2018 года мы вводим категорию для мотоциклистов и квадроциклов. Будет ограниченный состав. Мы хотим только попробовать это направление. Должны быть сильные и подготовленные пилоты.

Дальше караван ралли двинется в еще один казахстанский город Семей, откуда уже переберется в Китай, где 22 июля и завершится гонка. Всего участникам "Шелкового пути-2017" предстоит преодолеть 9 599 километров, из которых "боевыми" будут 4 094 километра.

Фото Vesti.kz. Жигер Абенов©