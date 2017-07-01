В общем зачете команда Арутура Ардавичуса также входит в тройку лучших.

Экипаж Astana Motorsports завершил второй этап ралли "Шелковый путь" на третьем месте в категории грузовиков, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".



На трассе второго этапа трансконтинентального марафона Silk Way Rally казахстанские гонщики из Astana Motorsports на протяжении всего испытания держались в первой десятке, и уже под самый конец спецучастка команда вырвалась в тройку лидеров. Экипаж Артура Ардавичуса в своей категории уступил голландцам Мартину ван ден Бринку и Жерару де Рой, которые заняли на этапе первое и второе места соответственно. В генеральном зачете грузовиков команда "Астана" также занимает третью позицию.



Маршрут второго этапа потребовал от гонщиков мастерства пилотажа - между Чебоксарами и Уфой предстояло пройти полторы сотни километров узких техничных трасс. Скоростные отрезки сменялись менее быстрыми секциями, гонщиков ожидали опасные срезки поворотов, а во многих местах в траве - непросматриваемые ямы и кочки. Общая протяженность этапа составила 797,33 километра, 157 из которых пришлись на спецучасток.







"Сегодня было снова скользко, но мы уже немножко адаптировались к грязевым ваннам российского трека. Поиграли с давлением в колесах и решили прибавить. Почему нет? Интересно, что сегодня все пилоты поехали быстро. Участок похож на вчерашний - размыто, разбито, мокро, грязно, но, несмотря на это, как плотно все финишировали сегодня. Чувствуется, что караван вкатился, гонщики прочувствовали "землю". Сегодня была настоящая борьба: тот, кто ошибался, терял сразу минуту-две. Сегодня я получил настоящее спортивное удовольствие от гонки. Это был чистейший драйв. Не помню, сколько раз я пользовался сентинелем, чтобы обогнать грузовики, которые не держали наш темп. Но хочу всем ребятам сказать спасибо, все поступали по-джентльменски - понимая, что не могут ехать быстрее, меня пропускали",- прокомментировал этап Ардавичус.



Несмотря на опасные отрезки этапа, казахстанский пилот не раз выходил в дуэльную схватку с чехом Алешом Лопрайсом. Казахстанский и чешский экипажи обгоняли друг друга не один раз, но в итоге у чешского гонщика возникли серьезные проблемы с двигателем, и он сошел с дистанции - экипаж дважды пытался починить машину, но неполадки оказались слишком серьезными.



Штурман "Астаны" Серж Брюнкенс остался доволен сегодняшней навигацией.



"Мы здорово поборолись сегодня с Лопрайсом, очень жаль, что его подвел двигатель. Мы обгоняли друг друга раза четыре, в такие моменты чувствуешь настоящий драйв гонки. На скользком покрытии он шел быстрее, на твердых грунтах мы обгоняли. И, конечно, не обошлось без срезок, которые нам успешно удавались сегодня. Навигация была довольно сложная, потому что в роудбуке позиция шла за позицией с очень короткими интервалами. Ошибок с моей стороны сегодня не было. Экипаж мною доволен".







В свою очередь механик Мишель Хъюсман на втором этапе гонки остался без работы.



"Я рад, что сегодня команде не пригодилась моя помощь. У нас отцепилась клипса крепления ремня заднего борта и ремень попросту болтался в воздухе. Вот и все проблемы".



По завершении этапа участники марафона проехали по центру Уфы, где на площади Салавата Юлаева, расположенной в самом центре города, болельщики устроили спортсменам торжественную встречу.



Напомним, что Astana Motorsports выступает на марафоне на новой "боевой" машине - грузовике компании IVECO. Пилот экипажа Артур Ардавичус прокомментировал состояние машины.



"Помаленьку привыкаю к грузовику, с каждым разом все точнее чувствую работу масс. Развесовка у нас идеальная, 50 на 50 процентов. На поворотах техника держится отлично. Местами не попадаю с передачами, кулиса очень короткая, но тем не менее вкатываюсь и показываю результат. В целом чувствую себя очень комфортно за управлением грузовиком IVECO".







Следующий этап "Шелкового пути" пройдет по трассе Уфа - Костанай. Казахстанский экипаж после бивуака в столице Башкирии в 5:45 утра по местному времени отправится на спецучасток длиной 329 километров. Протяженность этапов растет, и в общей сложности дистанция третьего этапа составит 876 километров. В столицу Казахстана караван прибудет уже 11 июля.

О том, как разворачиваются события в гонке "глазами" Артура Ардавичуса, можно наблюдать на канале Astana Spirit на Youtube.



Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана".