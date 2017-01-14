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Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
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Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
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Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
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Аят Кайрат
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Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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В Марокко барханы были в снегу. Для Африки выглядело экзотично - Абыкаев об Africa Eco Race-2017

Экипаж Off Road Kazakhstan вернулся в Алматы.

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Марат Абыкаев (справа) и Андрей Чипенко. Фото Vesti.kz
Марат Абыкаев (справа) и Андрей Чипенко. Фото Vesti.kz

Сегодня, 16 января, команда Off Road Kazakhstan вернулась с ралли-марафона Africa Eco Race-2017, на котором были как неудачи, так и позитивные моменты. Например, таковой стала победа экипажа Марата Абыкаева и Андрея Чипенко в категории Т2. Корреспондент Vesti.kz встретил героев ралли в аэропорту Алматы и узнал, как остаться в живых после 50 метров полета и переворотов на автомобиле, сколько времени ушло, чтобы поменять колесо без домкрата, а также о снеге в пустыне.

Первым, с кем удалось поговорить, стал пилот экипажа, выступающего в Т1, Андрей Чередников. К сожалению, ему и штурману Дмитрию Цыро не удалось завершить ралли. На своем автомобиле Ford F-150 Evo незадолго до финиша предпоследнего этапа они потерпели аварию. Причем до переворота на трассе им пришлось пролететь 50 метров над землей. 



"В этом году гонка была уникальная. Я во второй раз был на Africa Eco Race и был поражен разнообразием и сложностью маршрута. Все было непросто с первого дня. Сложные каменистые пути в Марокко. Мы все выстроили правильную стратегию, а Марат с Андреем стремились к стабильности, постепенно наращивая темп. И наш экипаж не стремился с первых дней вырваться в лидеры.

Первый инцидент, который у нас случился, - это столкновение с багги во время обгона. Они нас не пропустили. Когда мы подали сигнал с предупреждением, они сделали странный маневр и поставили машину боком. Мы сильно повредили автомобиль. Пришлось ехать спецучасток, из-за чего потеряли полтора часа. У нас были повреждены радиаторы, вытекло масло из редуктора, поэтому почти 260 километров на поломанной машине уже ехали, чтобы доехать. Мы потеряли время, поругались с организаторами, доказали свою правоту. Действия французского экипажа в том моменте были абсолютно неправильными и опасными.



Дальше пытались отыграть отставание и пробиться на подиум. Ехали агрессивно, быстро. И вот тот предпоследний день. Он, кстати, стал самым сложным за всю гонку. Было очень много песков, камней. Догнали всю "голову", объехали их. Как раз были быстрые, ходовые участки. Чуть сдвинулись в сторону от канала, а там нас поджидала достаточно глубокая промоина.  И на нашей скорости, а это 180 километров в час, машина не смогла сохранить горизонтальную траекторию. Мы взлетели, пролетели порядка 50 метров. И приземлись не на все колеса, очень жестко получилось.

Далее последовали перевороты, и только спустя 100 метров удалось остановиться. Были сильные ударные повреждения тела, зона крепления ремней до сих пор болит. К счастью, избежали переломов. Только мышечные повреждения и сотрясения. Нас оттуда эвакуировали на вертолете. Машину забрала "метла". Организаторы отлично сработали в ситуации. Машина, главное, выдержала этот момент и сохранила нам жизни. Обидно, что не доехали. был шанс попасть в тройку лучших. Очень рады за Марата и Андрея, за их победу", - прокомментировал Чередников.

Более удачно сложилась гонка для Марата Абыкаева и Андрея Чипенко. Казахстанский экипаж отметился победой в зачете "серийных" автомобилей. 

"Сейчас про эмоции сложно говорить. Цель, которую ставили, - выиграть гонку - мы ее достигли, поэтому все довольны. Отработали почти безукоризненно", - поделился после прилета Абыкаев.



Штурман Андрей Чипенко рассказал о главных двух сложностях, с которыми экипажу пришлось столкнуться во время гонки. Одна из них - замена колеса без использования домкрата.

"Если говорить о внештатных ситуациях, о которых никто не знает, то были у нас две большие проблемы. Первый - это когда в песках мы разбортовались и поняли, что у нас сломался домкрат. Пришлось менять колесо без него: и если в песках - это еще куда ни шло, то уже на равнине, когда мы во второй раз пробили, сделать это было сложнее с учетом того, что давит временной фактор. Но мы справились, причем с недостаточной потери времени, потратив всего около 40 минут.

А вторая проблема... Был очень большой каменный спецучасток с большими валунами. И там у нас отказал гидроусилитель руля. 200 километров мы ехали без него. Так что руки у пилота отвалились, кормили его через трубочку два дня", - рассказал Чипенко.



Отметим, что казахстанский экипаж приехал на финиш единственным участником в своей категории. Остальные команды не смогли завершить гонку.

"Тут не только роль команды. В общий итог входит и подготовка машины - это то, чем занимались ребята до ралли. Ее подготовили правильно, сервис", - сказал Абыкаев.

"Да-да. Вся команда знала, что делать. Работа отлаженная, каждый знает, что он должен делать. Но работы было много. Во время гонки думать над таким даже времени не было. После финиша надо было заполнять роудбуки, отдыхать. Как на первом этапе задали себе планку, так ее и держали до финиша. В итоге это вылилось в победу", - добавил Чипенко.

Несмотря на положительный результат, членам экипажа пришлось столкнуться со многими трудностями, которые не зависели ни от организаторов, ни от самих гонщиков. Например, снег в пустыне.

"Последний день принес неожиданности в плане навигации. Был большой, сильный ветер, поднялась песчаная буря, видимость нулевая. Немного ошиблись на выходе, потеряв около 15 минут. А так все было: и застои, и погодные условия были критичные, и жара, и холод до минусов. В Марокко холодно было, снежно", - вспоминает Чипенко.



Теперь команде предстоит небольшой отдых, после которого будут решаться дальнейшие планы. В приоритете Off Road Kazakhstan - выступление на этапе Кубка мира, который впервые пройдет в Казахстане.

"Добавлю про снег. Мы приехали в Марокко, и там в первые дни лежал снег. Барханы были в снегу. Выглядело необычно и экзотично для пустыни. Если для наших песков это нормально, то в пустыне в Африке это как минимум интересно. Что касается дальнейшего, то ралли Kazakhstan у нас в приоритете. Будем однозначно принимать участие. Это уже этап Кубка мира. Мы являемся его организаторами. Приедут все мировые команды, такого ранга соревнований у нас не было, только транзитные, где наша земля входила в этапы другой гонки. Будем готовиться", - резюмировал Абыкаев.

Напомним, Africa Eco Race-2017 в общей сложности состоял из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участники преодолели сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки был 14 января в районе Розового озера в Сенегале. 





Фото Vesti.kz©

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