В первую очередь мы - команда. Жизнь человека дороже успешно пройденного этапа "Дакара"- Кульчиков

Исполнительный директор ПК "Астана" - о рисках и жертвах во время гонки.

Исполнительный директор Президентского клуба "Астана" Аманбек Кульчиков озвучил итоги прошедшего ралли-марафона "Дакар-2017". В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о предшествующих трудностях, о важности командных действий и жертве Артура Ардавичуса.

- Аманбек Кайратович, если говорить в целом об участии в гонке, что бы Вы могли отметить? Наверняка подготовка и сама дистанция предусматривает множество сложных моментов.



- Начиная с прошлого года, было много вложено в эту команду. В принципе, были проблемы у всего Президенсткого клуба. Это касалось не только ведущих клубов. После того, как ралли "Шелковый путь" вернулось спустя два года, было принято решение участвовать в нем. Причем участие являлось принципиальным. Для нашего клуба это было политически важно, так как маршрут пролегал по большой части Казахстана. Так, в начале года, несмотря на финансовые затруднения, мы начали вести переговоры, готовить команду, контракты.

Результат известен всем - Денис Березовский занял первое место в своем классе. Это итог слаженной работы команды, а для нас эта победа стала первой непосредственно перед "Дакаром". Далее уже стоял вопрос о подготовке к масштабному ралли. Мы особо не стали участвовать на мировых этапах, меньше времени уделили сборам. Мы хотели сэкономить больше средств для заключения контракта с более надежной машиной (марки MAN) и вышли на компанию, которая обеспечивает данными автомобилями.

- Сколько в итоге ушло времени на смену машины?



- Переговоры шли долго. Практически полгода ушло на это, так как компания не со всеми заключает контракт. Для этого нужен авторитет пилота, который собирается ездить на MAN-е. Хочу подчеркнуть, что Артур Ардавичус - капитан нашей команды. Он также известен в мире автоспорта, имеет имя. С учетом таких плюсов, компания пошла навстречу и мы заключили контракт. Денис же поехал "Дакар" на Toyota Land Cruiser 200.

- Главным было - успеть до "Дакара"?

- В целом, проблема с бюджетом продолжались до конца года. Нам необходимо было из-за сроков проведения "Дакара" успеть подготовить машины, провести тесты, перекрасить их и отправить в Аргентину. Несмотря на сложности, мы нашли решение и успели завершить все важные элементы подготовки.

- Зато удалось составить конкуренцию ведущим экипажам.



- Сегодняшняя наша победа в виде третьего места говорит о том, что мы в силах конкурировать с любыми лидерами и грандами автоспорта. Это заслуга пилотов, механиков, всех, кто причастен к команде. Нынешний "Дакар" стал одним из самых сложнейших.



- Аманбек Кайратович, на одном из этапов Артур Ардавичус принял решение пожертвовать результатом и пойти на штрафное время. Прокомментируете этот эпизод?



- Мы понимаем, что спорт - это спорт. Жизнь человека намного важнее успешно пройденного этапа, поэтому на одном из этапов Ардавичус пожертвовал успехом и пошел на штрафное время. Кто не знает, до этого перевернулась "техничка", из-за чего экипаж Березовского несколько раз выезжал на старт на непроверенной машине и шел на риск, без ремонта, поэтому Артур с учетом сложностей постоянно начал поддерживать Дениса запчастями и всем необходимым, что имел под рукой.

Я считаю, что это правильное решение. В первую очередь - мы команда. Тем более, одно из общих направлений клуба - это укрепление имиджа страны на основе национального мультиспортивного бренда. Наша велокоманда Astana, которая выступает в велосипедных гонках, побеждает на престижных мировых турах, автокоманда одерживает победу на том же "Дакаре", боксеры являются лидерами, а футболисты участвуют в еврокубках. Думаю, это как раз и укрепляет имидж страны. Многие люди узнают о самой стране и узнают, что поддерживается и развивается спорт. И через эти победы мы достигаем наши цели - стать мировой спортивной державой.

Поздравляю всех с победой, всю команду, Артура, Дениса, всех болельщиков и весь Казахстан. От лица команды хотим выразить благодарность за поддержку нашему спонсору "Самрук-Казына" и правительству страны",- прокомментировал Кульчиков.

Напомним, легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева занял третье место по итогам гонки в классе стандартных машин T2. Грузовой экипаж под управлением известного спортсмена Артура Ардавичуса стал 26-м. За две изнурительные недели участники преодолели девять тысяч километров по территории Парагвая, Боливии и Аргентины.