Экипаж Off Road Kazakhstan прокомментировал победу на ралли Africa Eco Race-2017

Казахстанский экипаж выиграл гонку в зачете "серийных" машин.

Off Road Kazakhstan в лице пилота Марата Абыкаева и штурмана Андрея Чипенко прокомментировал свою победу на ралли-марафоне Africa Eco Race-2017, который сегодня, 14 января, финишировал в Дакаре (Сенегал), передает корреспондент Экипажв лице пилотаи штурманапрокомментировал свою победу на ралли-марафоне, который сегодня, 14 января, финишировал в Дакаре (Сенегал), передает корреспондент Vesti.kz

"Боевые" дни на ралли, прошедшего по территории Африки, завершились 13 января. И по результатам сложнейших 11-ти этапов казахстанский экипаж, выступающий на Toyota Land Cruiser в категории Т2, завершил гонку на первом месте в зачете "серийных" автомобилей.

Сегодня всех участников ожидал "этап дружбы", на котором результат уже был не важен. Однако 22 километра спецучастка все же нужно было преодолеть. И казахстанский экипаж вновь стал первым в Т2 и 21-м в абсолютном зачете, представленный внедорожниками и грузовиками. После все гонщики добрались до торжественного финиша гонки на Розовом озере в Дакаре.

Непосредственно перед награждением казахстанский экипаж поделился эмоциями от своей победы в зачете "серийных" автомобилей.

"Вот и закончилась гонка. Мы в категории Т2 одержали, наконец-то, победу. До этого два года мы были вторыми. Спасибо команде. Все отработали отлично. Супер, надеюсь, что все довольны. Поздравляю всех!", - начал Абыкаев.

Стоит отметить, что экипаж Абыкаева и Чипенко не только единственный, кто финишировал от Казахстана, но и в своей категории он также является единственным, кто добрался до финиша.

"Ну, вот и закончилось ралли Africa Eco Race. Мы в Дакаре, на Розовом озере, стоим на церемонии награждения перед подиумом. Конечно, радостно. Судя по результатам, вообще до финиша доехали не все. Особенно в нашей категории. Мы единственные, кто доехали. Мы давно уже едем сюда. И вот, мы приехали первыми в своем классе. Пока еще даже радость не осознали", - поделился Чипенко.

Напомним, на 11-м этапе Africa Eco Race-2017, который состоял из 208 "боевых" километров, Абыкаев и Чипенко вновь стали первыми в своей категории. Таким образом, казахстанский экипаж показал уникальный результат на данном ралли, выиграв все 11 этапов гонки в зачете "серийных" машин Т2. В абсолютном зачете, который представлен внедорожниками и грузовиками, Абыкаев и Чипенко финишировали на 16-м месте.

Победителем ралли-марафона в абсолютном зачете стал российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающий на Mini. Второе место заняли чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора на Hummer, а третье - французы Доминик Усье и Кристоф Креспо на Optymus.