Команда Astana Motorsports устроила День Казахстана на "Дакаре-2017"

Во время отдыха казахстанские гонщики традиционно приготовили бешбармак.

Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", устроила День Казахстана на "Дакаре" и приготовила для всех спортсменов и гостей гонки бешбармак, передает пресс-служба клуба.



Astana Motorsports неизменно приглашает всех участников "Дакара" отобедать национальными казахскими блюдами в день отдыха. Чаще всего готовят бешбармак. Так было в Аргентине, Чили и Боливии - везде, где проходит экстремальный ралли-рейд. В этом году традиция неизменно соблюдена. Пилот и капитан "Астаны" Артур Ардавичус вспоминает об истоках этой гостеприимной кулинарной идеи.







"Традиционно с 2011 года каждый "Дакар" в день отдыха мы готовим для всех. В первый раз мы организовали дастархан в Аргентине. Марат Абыкаев, Жанат Жалибетов и Айбек Омуралиев, надеюсь, вы помните это. Спасибо вам, ребята, за тот старт! Мы продолжаем соблюдать эту великолепную традицию. С каждым годом - больше мяса и гостей", - прокомментировал Ардавичус.



Денис Березовский в этом году стоял у кастрюль, а вместе команда закупала необходимые ингредиенты в Ла-Пас - столице Боливии, где весь дакаровский караван "отмечает" день отдыха.







"Всего двадцать килограммов мяса, включая казы, которые нам удалось "протащить" через границу, когда мы прилетели в Парагвай. Казы были приобретены в Шымкенте. Баранина закуплена в Ла-Пас. Морковка, лук также местные. Известная проблема в Латинской Америке с сочнями для бешбармака. Приходится обходиться сочнями для лазаньи. Везти из Казахстана не вариант - покрошатся в багаже", - рассказал пилот Astana Motorsports Денис Березовский.



На бивуаке уже осведомлены, что ежегодно в обеденное время дня отдыха на "Дакаре" все собираются у команды Astana Motorsports. В этот раз гостями стоянки "Астаны" стала и съемочная группа France TV.







Еще несколько лет назад члены команды отвечали на расспросы: "А что тут в тарелке?". Сегодня даже французы, нахваливая бешбармак, на вопрос "А вы знаете, что кушаете", - отвечают: "Oui, oui, - viande de cheval" ("Да, да, - это мясо конины").



Теперь всех гонщиков ожидает седьмой марафонский этап по боливийскому маршруту Ла-Пас - Уюни, который был немного сокращен из-за ухудшающихся погодных условий. Спортсменам предстоит проехать 644 километра лиазона и 160 километров спецучастка.







Марафонский этап подразумевает серьезные ограничения. Командам полностью запрещено использовать техническую поддержку на бивуаке в Уюни. Организаторы строго проследят, чтобы все экипажи технической помощи проследовали по направлению бивуака в Тупису (Боливия), то есть сервис уезжает в противоположную сторону. И это означает, что в Уюни гонщики будут ремонтировать свои автомобили самостоятельно. На этом этапе важна особая техника - ехать быстро, но аккуратно, чтобы не повредить автомобиль и постараться обойтись без серьезного ремонта.























Фото предоставлены Президентским клубом "Астана"