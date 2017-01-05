Шестой этап "Дакара" отменен из-за плохой погоды

Ранее был сокращен пятый этап.

Организаторы ралли "Дакар" приняли решение отменить шестой спецучасток гонки на отрезке Оруро - Ла-Пас в связи с погодными условиями, сообщает sports.ru.

"Причиной отмены стали плохие погодные условия. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню.

К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом, спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января", - сообщается в пресс-релизе организаторов соревнования.

Ранее также из-за дождя был сокращен пятый этап.



Напомним, экипаж Astana Motorsports удержал за собой третью строчку общего зачета "Дакара" после сложного пятого этапа.