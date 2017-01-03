Экипаж Astana Motorsports поднялся на третью строчку общего зачета "Дакара"

Это произошло после третьего этапа самого опасного ралли-рейда планеты.

Команда Astana Motorsports из Президентского клуба "Астана" завершила третий этап самого опасного ралли-рейда планеты "Дакар". На данном этапе легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева занял третье место в своем классе. А грузовой экипаж в составе пилота Артура Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенса и механика Майкла Хьюсмана финишировал 19-м, сообщает пресс-служба клуба.

Третий этап "Дакара" пролегал по Аргентине из Сан-Мигель-де-Тукуман в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Участники преодолели почти 800 километров дистанции. Первые речные каменистые броды потребовали особой бдительности от экипажей. Впрочем, впереди их ждали коварный феш-феш и секции опасного триала.



"Первую часть спецучастка прошли на пониженном ряду. Промчали, кстати, довольно успешно, совершили много обгонов. Организаторы обещали внедорожье и слово свое сдержали с излишком. Феш-феш сменяется триалом, и таких смен - несколько. Потом огромные камни, громадные валуны. Но главное, что мы сохранили машину", - прокомментировал представитель Президентского клуба "Астана" Денис Березовский.



Экипаж финишировал 32-м на этапе, заняв третью строчку в своем классе Т2 production - автомобили с малым отличием от серийных моделей. Также у Toyota Land Cruiser 200 возник сегодня сбой электроники. Было пробито колесо и несколько минут ушло на замену, после чего не завелся двигатель. Однако казахстанцам повезло, один из проезжающих экипажей помог завезти автомобиль. Но сейчас перед механиками стоит сложная задача - выявить неисправности электроники, которые могли возникнуть вследствие попадания песка в электронные узлы машины.



Грузовой экипаж "Астаны" под управлением Артура Ардавичуса преодолел сегодняшний этап с большими усилиями: команда не рассчитала с настройками подвески. Амортизаторы были настроены на быстрые участки и твердые грунты, а на практике трасса изобиловала убойными, каменистыми горками.







"Скорость с такими настройками по таким разбитым участкам, как сегодняшние, просто не могла быть высокой. Километров пятьдесят каменоломни. В роадбуке прямо так и прописано - триал. Едешь аккуратно, чтобы колеса не порвать, карабкаешься по лабиринтам. А потом, кому показалось этого мало, в качестве добавки, - секция с глубоким феш-фешем, мелкой песочной пылью в половину колеса нашего грузовика. В этой муке мы порвали колесо - зацепили боковину о дерево. В таких условиях довольно сложно сменить пробитое колесо, так как машину нужно поставить на твердое покрытие. И вот с этим как раз проблема. Долго не могли поднять машину. Потеряли 20 минут. Дальше поехали аккуратнее, так как впереди была вторая секция спецучастка, поэтому решили не рисковать, ведь осталась последняя запаска", - рассказал капитан команды Astana Motorsports Артур Ардавичус.



Экипаж финишировал 19-м на этапе, заняв 17-е место в общем зачете грузовиков.



Добавим, что сегодня, 5 января, пройдет четвертый этап экстремального ралли-марафона "Дакар" из Сан-Сальвадор-де-Жужуй (Аргентина) в Тупису (Боливия). Общая протяженность дистанции составит 521 километров, 416 из которых придется на спецучасток.







Исходя из описания дня, штурманам сегодня нельзя будет отвлечься и на секунду из-за большого количества смены направлений маршрута. Также, в ближайшие несколько дней, находясь в Боливии, гоночный караван будет существовать на значениях не менее 3500 метров над уровнем моря.







Фото предоставлены Президентским клубом "Алматы".