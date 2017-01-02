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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
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Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
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Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экипаж Astana Motorsports обошел сразу 20 соперников на втором этапе "Дакара"

В общем зачете казахстанская команда входит в ТОП-10 в обеих категориях.

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Фото предоставлено Президентским клубом "Астана"
Фото предоставлено Президентским клубом "Астана"
Экипаж Astana Motorsports на втором этапе "Дакара" обошел сразу 20 соперников, сообщает пресс-служба Президентского клуба "Астана".

Оба экипажа команды успешно финишировали на втором этапе ралли-марафона "Дакар". Грузовик MAN Артура Ардавичуса по-прежнему входит в десятку лидеров гонки, а легковая Toyota Дениса Березовского на этапе опередила своих соперников сразу на двадцать строчек и в общем зачете занимает четвертое место.

Второй этап "Дакара" общей протяженностью более 800 километров частично развел грузовики и автомобили по разным дорогам. Казахстанским экипажам стоило немалых усилий достойно финишировать, ведь описание организаторами маршрута второго дня полностью соответствовало действительности – невероятная пыль, переходящая в конце трека в настоящие "грязевые ванны".

"Мы стартовали вместе с грузовиками, но позже навигационные дорожки нас развели. И автомобили отправили в такую грязь, что можно было нырнуть и не вынырнуть. В таких условиях у нас довольно быстро кончилась вода в омывающем бачке. Окна моментально темнели от грязи. Пришлось остановиться на пару минут и залить воды", - комментирует штурман легкового экипажа Алексей Никижев.

В подобных условиях радиатор довольно быстро забивается грязью, и, как следствие, поднимается температура двигателя, вызванная недостаточным охлаждением. Повезло первому эшелону, который успел проскочить. А далее каждая машина ныряет в яму, и последняя с каждым разом становится все глубже и глубже.



"Большинство автомобилей останавливалось, чтобы остыть. И мы остужали мотор. Наверное, нам повезло. Когда мотор начал греться, мы увидели рядом хижину и решили остановиться именно там. Взяли у местных пару ведер и хорошенько ополоснули радиатор водой. В итоге мы ничего не потеряли. Стартовали 60-ми, финишировали 41-ми в общем зачете. В классе занимаем неизменное четвертое место", - говорит представитель Президентского клуба "Астана" Денис Березовский.

Позже автомобильный зачет встретился с грузовым, но первому досталось на этапе сильнее. Грузовики промчали довольно быстрый раллийный спецучасток. Тут важны были правильные настройки подвески.

Лидер команды Astana Motorsports Артур Ардавичус зафиксировал некоторые технические вопросы к грузовику, которые механики сегодня должны решить.

"Система антиопрокидывания некорректно работала в поворотах. Пару раз на два колеса в повороте встал и понял, что anti-roll не работает. Механики уже решают. В целом, первый аргентинский этап, и я скажу, что такой жары давно не было. Духота, +45-50 градусов по Цельсию. Народ кипит, машины кипят. Спецучасток – чуть менее 300 км, но такой скоростной, что не успеваешь в боковое окно глянуть. Со старта мы как нажали на педаль, я, наверное, только после второго контрольного пункта отпустил правую ногу чуть-чуть. Такой ходовой этап. Ямы просто пролетаешь. На первой контрольной точке мы были вторыми. После было много ограничений скорости, и я решил не попадать в зону пенализации – сбавил. Таких зон ограничений мы насчитали целых 24. Попавшись на одной, можно было получить минут 20 штрафа. Не хотелось терять драгоценное время", - рассказывает пилот Артур Ардавичус.



Очевидно, что капитан "Астаны" придерживается правильной тактики: десятое место в общем турнирном зачете и девятое на этапе. Если посмотреть на статистику этапа, то первые десять грузовиков финишировали с разницей в три минуты друг от друга.

Сегодня, 4 января, участники пройдут третий этап гонки, который подымет гоночный караван на высоту более четырех тысяч метров. Здесь крайне важна устойчивость к горной болезни, которую вырабатывала команда Astana Motorsports в Алматинской области перед отправкой на "Дакар".

Третий этап проходит по территории Аргентины по маршруту Сан-Мигель-де-Тукуман - Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Зачет автомобилей ждет дистанция в 780 километров, из которых 364 километра придется на спецучасток. А грузовики проедут 757 километров, включая 199 километров скоростного спецучастка.

Фото предоставлены Президентским клубом "Астана"
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