Экипажи Astana Motorsports успешно завершили первый этап "Дакара"

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 10:10
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 14:00
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 10:10
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 14:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 03:00
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 11:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Экипажи Astana Motorsports успешно завершили первый этап "Дакара"

Артуру Ардавичусу удалось попасть в восьмерку сильнейших.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото пресс-службы Astana Motorsports
Фото пресс-службы Astana Motorsports

Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", завершила первый этап "Дакара", сообщает пресс-служба Astana Motorsports.

Общая дистанция этапа из Парагвая в Аргентину составила 454 километров, 39 из которых пришлись на спецучасток. Грузовик MAN TGS Артура Ардавичуса занял восьмую строчку в общей классификации, а легковой автомобиль Дениса Березовского Toyota Land Cruiser 200 - 61-ю, финишировав четвертым в своем классе.

Первый этап ралли-марафона прошел довольно быстро, но требовал от пилотов и штурманов повышенной концентрации, ведь именно по итогам первого дня выстраивается дальнейшая тактика гонки. Особенно это актуально для команд, претендующих на лидерские позиции.

"Все смеялись, что 39 километров спецучастка, но это такие убойные километры, что запомнятся на всю жизнь. Ощущение, как будто отмотали километров триста. Очень скоростные и одновременно узкие пролеты, коридоры. Подлетаешь к мостику, а там бетонные бортики - грузовик впритирку влезает. Справа и слева - сантиметры от бетона. В такие моменты можно легко разложить технику. Обгонов практически не было, потому что шли коридором", - рассказывает бронзовый призер "Дакара-2012" Артур Ардавичус.

Впрочем, экипаж в составе пилота Артура Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенса и механика Майкла Хьюсмана блестяще выполнил свою задачу, стартовав 12-м, а финишировав в первой десятке лидеров. Осталось доработать незначительные настройки грузовика, и команда готова к сложным и продолжительным этапам. Теперь важно удержатся в ТОП-10 и продвигаться вперед.

Легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева также финишировал без отставаний.

"Скользкий, местами каменистый, закрученный этап с частоколом ям. Поэтому мы решили не искрить. Я понимал, что отстаю, но все равно мы поехали в режиме теста. Стартовали на отличной позиции для своего класса. Символично -  33-ми, с учетом номера нашего экипажа (прим. №333). Но за нами шло много автомобилей T1 (прим. серьезно улучшенные серийные автомобили), и нас вполне ожидаемо обогнали более десяти раз. Но ничего страшного, может, немного отдали, но и получили немало. Прислушались к автомобилю, к подвеске. Конечно, мы прошли перед марафоном тесты в Испании, но в режиме гонки только сейчас едем. "Дакар" начнется завтра", - подытоживает пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

Отдельно участниками была отмечена профессиональная подготовка организаторов. Экипажи не задерживались на границе Парагвай-Аргентина более чем на 20 секунд. Это также касалось и технических экипажей, и пресс-каров. Заранее были пройдены все формальности, и всем заявленным в караване участникам выданы карточки для оперативного прохождения контроля. Остается только протянуть красную карточку пограничнику и проехать через границу

Сегодня, 3 января, экипажи в категориях "автомобили" и "грузовики" пройдут частично разными дорогами. Первые проедут 803 километра общей дистанции, из которых 275 придется на спецучасток. Грузовую технику ждут 812 километров и 284 километра СУ. Второй этап "Дакара" проходит по территории Аргентины по маршруту Резистенция-Сан-Мигель-де-Тукуман. И как отмечено на официальном сайте гонки, сегодня от участников потребуются терпение и холодная голова, особенно при прохождении пыльных участков.

Фото пресс-службы Astana Motorsports.

Просмотров: 115  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 
Закрыть
Закрыть