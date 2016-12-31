Экипажи Astana Motorsports успешно завершили первый этап "Дакара"

Артуру Ардавичусу удалось попасть в восьмерку сильнейших.

Команда Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", завершила первый этап "Дакара", сообщает пресс-служба Astana Motorsports.

Общая дистанция этапа из Парагвая в Аргентину составила 454 километров, 39 из которых пришлись на спецучасток. Грузовик MAN TGS Артура Ардавичуса занял восьмую строчку в общей классификации, а легковой автомобиль Дениса Березовского Toyota Land Cruiser 200 - 61-ю, финишировав четвертым в своем классе.

Первый этап ралли-марафона прошел довольно быстро, но требовал от пилотов и штурманов повышенной концентрации, ведь именно по итогам первого дня выстраивается дальнейшая тактика гонки. Особенно это актуально для команд, претендующих на лидерские позиции.

"Все смеялись, что 39 километров спецучастка, но это такие убойные километры, что запомнятся на всю жизнь. Ощущение, как будто отмотали километров триста. Очень скоростные и одновременно узкие пролеты, коридоры. Подлетаешь к мостику, а там бетонные бортики - грузовик впритирку влезает. Справа и слева - сантиметры от бетона. В такие моменты можно легко разложить технику. Обгонов практически не было, потому что шли коридором", - рассказывает бронзовый призер "Дакара-2012" Артур Ардавичус.

Впрочем, экипаж в составе пилота Артура Ардавичуса, штурмана Сержа Бринкенса и механика Майкла Хьюсмана блестяще выполнил свою задачу, стартовав 12-м, а финишировав в первой десятке лидеров. Осталось доработать незначительные настройки грузовика, и команда готова к сложным и продолжительным этапам. Теперь важно удержатся в ТОП-10 и продвигаться вперед.

Легковой экипаж в составе пилота Дениса Березовского и штурмана Алексея Никижева также финишировал без отставаний.

"Скользкий, местами каменистый, закрученный этап с частоколом ям. Поэтому мы решили не искрить. Я понимал, что отстаю, но все равно мы поехали в режиме теста. Стартовали на отличной позиции для своего класса. Символично - 33-ми, с учетом номера нашего экипажа (прим. №333). Но за нами шло много автомобилей T1 (прим. серьезно улучшенные серийные автомобили), и нас вполне ожидаемо обогнали более десяти раз. Но ничего страшного, может, немного отдали, но и получили немало. Прислушались к автомобилю, к подвеске. Конечно, мы прошли перед марафоном тесты в Испании, но в режиме гонки только сейчас едем. "Дакар" начнется завтра", - подытоживает пилот Astana Motorsports Денис Березовский.

Отдельно участниками была отмечена профессиональная подготовка организаторов. Экипажи не задерживались на границе Парагвай-Аргентина более чем на 20 секунд. Это также касалось и технических экипажей, и пресс-каров. Заранее были пройдены все формальности, и всем заявленным в караване участникам выданы карточки для оперативного прохождения контроля. Остается только протянуть красную карточку пограничнику и проехать через границу

Сегодня, 3 января, экипажи в категориях "автомобили" и "грузовики" пройдут частично разными дорогами. Первые проедут 803 километра общей дистанции, из которых 275 придется на спецучасток. Грузовую технику ждут 812 километров и 284 километра СУ. Второй этап "Дакара" проходит по территории Аргентины по маршруту Резистенция-Сан-Мигель-де-Тукуман. И как отмечено на официальном сайте гонки, сегодня от участников потребуются терпение и холодная голова, особенно при прохождении пыльных участков.

Фото пресс-службы Astana Motorsports.