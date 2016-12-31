Команда Astana Motorsports прошла техническую проверку перед стартом "Дакара"

Впереди девять тысяч километров бездорожья и две недели напряженной борьбы.

Astana Motorsports, входящая в состав Президентского клуба "Астана", успешно завершила административные и технические проверки перед стартом "Дакара", сообщает пресс-служба команды.

Процедура традиционного контроля очень тщательная. Проверялась не только техника на соответствие регламенту гонки, но и вопросы безопасности самих участников.

"Мы используем новейшую систему связи в кабине, так называемый интерком. Выяснилось, что в данном устройстве есть функция Bluetooth. Нас вежливо попросили разобрать блок, извлечь оттуда модуль, отвечающий за Bluetooth, собрать модуль, который после опломбировали. Вот так детально организаторы борются с любой потенциальной возможностью использования мобильных устройств в кабине. То есть, предположения такие - вы берете с собой смартфон (который абсолютно запрещен в кабине), устанавливаете связь со своей командой по Bluetooth, и вам диктуют, куда ехать. Конечно, в здравом уме никто не будет такое делать, но организаторы исключают даже возможность подумать об этом", - рассказал лидер Astana Motorsports Артур Ардавичус, чей экипаж выступает в категории "грузовики" (Т4) на мощном и современном автомобиле MAN TGS, получившем стартовый номер 512.

Коллеги Ардавичуса по команде, пилот Денис Березовский и штурман Алексей Никижев, представляют нашу страну на Toyota Land Cruiser 200 в категории production - автомобиле с малым отличием от серийных моделей (Т2). Боевое авто экипажа выступает под стартовым номером 333.

Интересно, что технические офицеры попросили экипаж предоставить действительный омологационный паспорт на каркас безопасности и топливный бак, чего ранее ни разу не требовалось. Тем более, что данный паспорт уже был предъявлен в порту в Гавре (Франция) перед отправкой автомобиля в Южную Америку.

"Мы, конечно, удивились, но все бумаги были предоставлены. У нас стопроцентная подготовка. Это касается всех административных документов и технической подготовки автомобилей", - говорит победитель Кубка мира по ралли-рейдам 2015 в категории Т2 Денис Березовский.

Штурман легкового экипажа Алексей Никижев поделился своими впечатлениями относительно нововведений в навигации.

"Появились скрытые точки, которые никак не отмечены на карте, и на них нет координат, которые по маршруту нужно обязательно взять. В роудбуке (дорожная книга) они никак не прописаны. Представим ситуацию, при которой ночью ты получил свой роудбук и по нему заранее был расписан картограф (большие команды могут себе такое позволить). И, конечно, во время создания картографа можно прочертить для гонщика места, где можно срезать. Так вот, скорее всего, там, где ты срежешь, и будет та самая точка, которую ты не взял. Следствие - пенализация. Все это сделано для того, чтобы уравнять возможности всех экипажей. И это повышает дух соперничества. Если коротко, там, где возможны срезки, будут спрятаны скрытые точки. Это просто гениально!" – объясняет гонщик "Астаны" Алексей Никижев.

Денис Березовский также рассказал о своих впечатлениях касательно радикальных правил на четвертом этапе, который пройдет по территории Аргентины и Боливии 5 января. Эти правила шокировали многих гонщиков.

"Организаторы добавили интриги, используя крайне жесткий метод. Четвертый этап из Сан-Сальвадор-де-Жужуй в Туписа пророчит подъем в горы небывалой сложности. И там написано примерно следующее: если вы не смогли преодолеть этот подъем и решили обогнуть, то вы рискуете пропустить 5-7 точек и получить двенадцать часов пенализации. Как вам такое? И это меня немного беспокоит. Потому как мы будем на высоте, и до конца непонятно, как будет себя "чувствовать" мотор в условиях разряженного кислорода. А точнее, будет ли достаточно тяги?" - заключает пилот Денис Березовский.

В кулуарах выяснилось, что спортивный директор гонки Марк Кома лично и довольно скрупулезно готовил данный спецучасток в течение трех дней. Он же отмечал ранее, что усложненная навигация на сегодняшний день является лучшим решением, позволяющим сохранить дух азарта и приключений!

Сегодня, 2 января, экипажи Astana Motorsports уже "продефилировали" на торжественном подиуме гонки в столице Парагвая - Асунсьон. Публика с повышенным интересом наблюдала за казахстанской командой и с радостью приветствовала наших гонщиков. Не омрачил выступление "Астаны" и проливной дождь, внезапно сменивший 40-градусную жару.

До старта первого этапа остается совсем немного. Штурманы уже сконцентрированы на изучении выданных дорожных книг. Открывающий этап сразу переносит гоночный караван в Аргентину. "Дакар" покидает гостеприимный Парагвай. Через пару этапов гонка пересечет границу Боливии. А сегодня экипажам предстоит пройти 454 километра, из которых лишь 39 придется на спецучасток. Первый этап - не самый сложный. Но именно он выстроит генеральную тактику. Впереди почти девять тысяч километров бездорожья и две недели напряженной борьбы за "Золотого бедуина" "Дакара".