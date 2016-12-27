На Africa Eco Race-2017 Казахстан будет представлен двумя экипажами

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ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

На Africa Eco Race-2017 Казахстан будет представлен двумя экипажами

Участников ралли-марафона ждут 6 500 километров.

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Фото предоставлено командой Off Road Kazakhstan
Фото предоставлено командой Off Road Kazakhstan
Казахстан на ралли-марафоне Africa Eco Race-2017 будет представлен двумя экипажами, сообщает корреспондент Vesti.kz. В общей сложности в гонке по классическому дакаровскому маршруту примут участие 37 мотогонщиков, 42 внедорожника, восемь грузовых автомобилей и девять экипажей в зачете "Рейд".

Казахстанские гонщики, представляющие команду Off Road Kazakhstan, выступят в двух категориях. Экипаж Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро под стартовым номером 207 поедет на автомобиле Ford 150 в зачете T1. А в зачете "серийных" машин Т2 под стартовым номером 240 ралли-марафон будут преодолевать Марат Абыкаев и Андрей Чипенко, которые будут управлять Toyota Land Cruiser. Стоит отметить, что на последнем ралли Africa Eco Race казахстанский экипаж занял второе место в Т2.



Добавим, что оба казахстанских экипажа успешно прошли административные и технические проверки. Уже сегодня, 31 декабря, на площади Монако состоится старт ралли-марафона. После этого произойдет погрузка и отправка экипажей в Марокко, куда они прибудут 2 января, где и будет дан старт первому этапу.



Africa Eco Race-2017 будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.

Напомним, что победителем ралли-марафона Africa Eco Race-2016 стали казахстанский гонщик Канат Шагиров вместе со штурманом Виталием Евтеховым, представляющие команду Mobilex Racing и выступавшие на Toyota Overdrive.





Фото предоставлено командой Off Road Kazakhstan
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