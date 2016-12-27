На Africa Eco Race-2017 Казахстан будет представлен двумя экипажами

Участников ралли-марафона ждут 6 500 километров.
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Фото предоставлено командой Off Road Kazakhstan
Казахстан на ралли-марафоне Africa Eco Race-2017 будет представлен двумя экипажами, сообщает корреспондент Vesti.kz. В общей сложности в гонке по классическому дакаровскому маршруту примут участие 37 мотогонщиков, 42 внедорожника, восемь грузовых автомобилей и девять экипажей в зачете "Рейд".
Казахстанские гонщики, представляющие команду Off Road Kazakhstan, выступят в двух категориях. Экипаж Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро под стартовым номером 207 поедет на автомобиле Ford 150 в зачете T1. А в зачете "серийных" машин Т2 под стартовым номером 240 ралли-марафон будут преодолевать Марат Абыкаев и Андрей Чипенко, которые будут управлять Toyota Land Cruiser. Стоит отметить, что на последнем ралли Africa Eco Race казахстанский экипаж занял второе место в Т2.
Добавим, что оба казахстанских экипажа успешно прошли административные и технические проверки. Уже сегодня, 31 декабря, на площади Монако состоится старт ралли-марафона. После этого произойдет погрузка и отправка экипажей в Марокко, куда они прибудут 2 января, где и будет дан старт первому этапу.
Africa Eco Race-2017 будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.
Напомним, что победителем ралли-марафона Africa Eco Race-2016 стали казахстанский гонщик Канат Шагиров вместе со штурманом Виталием Евтеховым, представляющие команду Mobilex Racing и выступавшие на Toyota Overdrive.
Фото предоставлено командой Off Road Kazakhstan
Казахстанские гонщики, представляющие команду Off Road Kazakhstan, выступят в двух категориях. Экипаж Андрея Чередникова и Дмитрия Цыро под стартовым номером 207 поедет на автомобиле Ford 150 в зачете T1. А в зачете "серийных" машин Т2 под стартовым номером 240 ралли-марафон будут преодолевать Марат Абыкаев и Андрей Чипенко, которые будут управлять Toyota Land Cruiser. Стоит отметить, что на последнем ралли Africa Eco Race казахстанский экипаж занял второе место в Т2.
Добавим, что оба казахстанских экипажа успешно прошли административные и технические проверки. Уже сегодня, 31 декабря, на площади Монако состоится старт ралли-марафона. После этого произойдет погрузка и отправка экипажей в Марокко, куда они прибудут 2 января, где и будет дан старт первому этапу.
Africa Eco Race-2017 будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 6 500 километров. Участников ждут сложные спецучастки с тяжелыми преградами. Финиш гонки намечен на 14 января в районе Розового озера в Сенегале.
Напомним, что победителем ралли-марафона Africa Eco Race-2016 стали казахстанский гонщик Канат Шагиров вместе со штурманом Виталием Евтеховым, представляющие команду Mobilex Racing и выступавшие на Toyota Overdrive.
Фото предоставлено командой Off Road Kazakhstan