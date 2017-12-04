"Я расскажу вам правду". Флойд Мейвезер сделал признание про бой с Конором МакГрегором

Перед этим боем американец не выходил на ринг два года.
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Бой Мейвезер - МакГрегор. Фото Reuters©
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) сделал признание о бое по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, сообщает Eurosport.
Их поединок проходил 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.
Гарантированный гонорар Мейвезера за этот бой составил 100 миллионов долларов, а МакГрегора - 30 миллионов. При этом эта сумма не учитывает процент от продаж платных трансляций (PPV), билетов и рекламы. Сам Мейвезер оценивал свой суммарный доход от боя в сумму 300 миллионов долларов, а МакГрегор - в 100 миллионов.
"Все пытаются опротестовать бой Мэйвезер - МакГрегор, но я расскажу вам правду. Я поддавался Макгрегору и сделал так, чтобы зрителям было интересно", - заявил Мэвеэзер в интервью BoxingScene.
Отметим, что 40-летний Мейвезер перед боем с 29-летним МакГрегором два года не выходил на ринг. Недавно тренировки американца породили слухи о его возможном возвращении, но сам он категорично заявил, что теперь на "пенсии".
Их поединок проходил 26 августа на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде.
Гарантированный гонорар Мейвезера за этот бой составил 100 миллионов долларов, а МакГрегора - 30 миллионов. При этом эта сумма не учитывает процент от продаж платных трансляций (PPV), билетов и рекламы. Сам Мейвезер оценивал свой суммарный доход от боя в сумму 300 миллионов долларов, а МакГрегор - в 100 миллионов.
"Все пытаются опротестовать бой Мэйвезер - МакГрегор, но я расскажу вам правду. Я поддавался Макгрегору и сделал так, чтобы зрителям было интересно", - заявил Мэвеэзер в интервью BoxingScene.
Отметим, что 40-летний Мейвезер перед боем с 29-летним МакГрегором два года не выходил на ринг. Недавно тренировки американца породили слухи о его возможном возвращении, но сам он категорично заявил, что теперь на "пенсии".