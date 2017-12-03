Редактор The Ring оценил шансы Каната Ислама получить бой с обидчиком Мигеля Котто

Американец отобрал чемпионский пояс WBO у Мигеля Котто.
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Садам Али в бою с Мигелем Котто. Фото HBO
Редактор сайта журнала The Ring Дуглас Фишер в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал казахстанского боксера Каната Ислама (25-0, 20 KO) неплохим вариантом для нового чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе американцем Садамом Али (26-1, 14 КО).
"Я уверен, что у Садама Али не будет проблем с выбором соперника для защиты титула. По линии WBO есть несколько интересных боксеров, таких как россиянин Магомед Курбанов, британцы Лиам Смит, Лиам Уильямс и другие. Любой, кто попал в ТОП-10 рейтингов, является достойным бойцом.
Канат Ислам - стабильный боксер. Я думаю, он будет уместным в бою с Али. В целом в этом дивизионе много интересных вариантов", - поделился Фишер.
Напомни, 4 декабря Али по итогам двенадцати раундов единогласным решением судей победил пуэрториканца Мигеля Котто (41-6, 33 КО) и отобрал у соперника титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Для Котто этот бой стал последним в карьере.
Отметим, что WBA санкционировала бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе между Исламом и американцем Джоном Верой (18-0, 11 КО). Боксеры должны согласовать дату поединка до 21 декабря, иначе будут назначены промоутерские торги.
"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама
В своем последнем бою 9 сентября этого года в Астане казахстанец техническим нокаутом победил канадца Брэндона Кука (18-1, 11 KO) и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental. В текущем рейтинге WBA в первом среднем весе Ислам занимает первое место. В свою очередь, 29-летний Вера располагается на второй строчке в дивизионе.
"Я уверен, что у Садама Али не будет проблем с выбором соперника для защиты титула. По линии WBO есть несколько интересных боксеров, таких как россиянин Магомед Курбанов, британцы Лиам Смит, Лиам Уильямс и другие. Любой, кто попал в ТОП-10 рейтингов, является достойным бойцом.
Канат Ислам - стабильный боксер. Я думаю, он будет уместным в бою с Али. В целом в этом дивизионе много интересных вариантов", - поделился Фишер.
Напомни, 4 декабря Али по итогам двенадцати раундов единогласным решением судей победил пуэрториканца Мигеля Котто (41-6, 33 КО) и отобрал у соперника титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO. Для Котто этот бой стал последним в карьере.
Отметим, что WBA санкционировала бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе между Исламом и американцем Джоном Верой (18-0, 11 КО). Боксеры должны согласовать дату поединка до 21 декабря, иначе будут назначены промоутерские торги.
"Американский феномен". Что нужно знать о следующем сопернике Каната Ислама
В своем последнем бою 9 сентября этого года в Астане казахстанец техническим нокаутом победил канадца Брэндона Кука (18-1, 11 KO) и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental. В текущем рейтинге WBA в первом среднем весе Ислам занимает первое место. В свою очередь, 29-летний Вера располагается на второй строчке в дивизионе.