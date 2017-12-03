Оскар Де Ла Хойя передумал драться с Конором МакГрегором

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Оскар Де Ла Хойя передумал драться с Конором МакГрегором

Ранее экс-чемпион в шести весах обещал расправиться с чемпионом UFC за два раунда.

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1 Комментариев
Оскар Де Ла Хойя. Фото: UPI.com
Оскар Де Ла Хойя. Фото: UPI.com
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя передумал драться с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Ранее Де Ла Хойя заявил о готовности возобновить карьеру и даже бросил вызов МакГрегороу, пообещав расправиться с ним за два раунда, тем самым превзойдя Флойда Мейвезера-младшего, остановившего звезду ММА в десятом раунде.

"Мой разум хочет этого, но тело не позволяет, - сказал Де Ла Хойя. - Я любил тренироваться, буквально жил в спортзале. Но буду честен, я больше не могу этого делать и не буду. МакГрегор может спать спокойно, ему не о чем волноваться".

Последний раз 44-летний Де Ла Хойя появлялся в ринге в декабре 2008 года, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, в которых одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. В 2007 году он проиграл Мейвезеру раздельным решением судей.
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