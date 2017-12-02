Я точно знаю, что Головкин очень хочет реванша. Но вопрос в том, хочет ли этого "Канело" - комментатор HBO

Их первый бой завершился вничью.
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Джим Лэмпли. Фото: HBO.com
Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли поделился мнением по поводу реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Я полагаю, мы увидим реванш. Я точно знаю, что Головкин хочет его больше всего на свете. Но главный вопрос в том, хочет ли этого "Канело". Хотя почему бы ему не хотеть его, если он выиграл три последних раунда их первого боя? Реванш передвинут с Синко де Майо (5 мая) на сентябрь? Об этом нужно спросить Де Ла Хойю (промоутера "Канело"). Хотя, думаю, он постарается удовлетворить фанатов, которые хотят реванша", - сказал Лэмпли в интервью ThaBoxingVoice.
Между тем, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о том, что уже на следующей неделе уже встретится с "Канело" и обсудим с ним реванш с Головкиным.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.
"Я полагаю, мы увидим реванш. Я точно знаю, что Головкин хочет его больше всего на свете. Но главный вопрос в том, хочет ли этого "Канело". Хотя почему бы ему не хотеть его, если он выиграл три последних раунда их первого боя? Реванш передвинут с Синко де Майо (5 мая) на сентябрь? Об этом нужно спросить Де Ла Хойю (промоутера "Канело"). Хотя, думаю, он постарается удовлетворить фанатов, которые хотят реванша", - сказал Лэмпли в интервью ThaBoxingVoice.
Между тем, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил о том, что уже на следующей неделе уже встретится с "Канело" и обсудим с ним реванш с Головкиным.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал победную серию.