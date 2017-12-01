Юбенк-младший намерен стать "новым Мейвезером" в США

Он считает, что уже "сделал себе имя в Британии".
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Британский суперсредневес (до 76,2 килограммов) Крис Юбенк-младший (26-1, 20 КО) намерен стать суперзвездой в США. Отвечая на вопрос журналиста Sky Sports, кто, по его мнению, мог бы повторить успех американца Флойда Мейвезера-младшего (50-0, 27 КО) в бойцовской столице мира Лас-Вегасе (США), полуфиналист Всемирной боксерской суперсерии запросто ответил, что он сам, сообщает vRINGe.com
"Крис Юбенк-младший сделает это, причем в не таком уж и отдаленном будущем. В ближайшее время мое фото и имя будут на стенах (рекламных постерах) MGM Grand", - заявил британец, слова которого приводит .
Он также считает, что уже "сделал себе имя в Британии", а теперь намеревается перенести эту популярность на американскую территорию.
"Это основная цель любого боксера - выступать на аренах больших казино на главной улице Вегаса, как и в нью-йоркском "Мэдисоне", - резюмировал британец.
Напомним, что 17 февраля на ринге Manchester Arena в одноименном городе Англии Юбенк сразится с чемпионом мира по версии WBA Джорджем Гроувзом (27-3, 20 КО). Это первый полуфинальный поединок WBSS в суперсреднем дивизионе: его победитель сразится в финале с тем, кто выиграет в паре проспекта Каллума Смита (23-0, 17 КО) и ветерана Юргена Бремера (49-3, 35 КО).