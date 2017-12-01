Обидчик Мигеля Котто прокомментировал свою неожиданную победу в бою за титул WBO

Перед боем его шансы оценивались в семь раз ниже, чем у фаворита.
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Американец Садам Али (26-1, 14 КО) прокомментировал свою победу над пуэрториканцем Мигелем Котто (41-6, 33 КО), сообщает "Чемпионат".
Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По итогам 12 раундов единогласным решением судей победил 29-летний Али, который отобрал у соперника титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.
Для 37-летнего Котто прошедший бой стал последним в карьере. За почти 17 лет в профи он стал первым пуэрториканцем, который выигрывал пояса чемпиона мира в четырех разных весах.
Видео боя Котто - Али
В интервью после боя Али поблагодарил Котто за то, что тот выбрал его своим соперником.
"В первых раундах я смог потрясти Котто. Я знал, что мне нужно что-то предпринимать, иначе он вышел бы из этой ситуации. Я упорно работал. Я благодарен Мигелю за то, что он не выбрал себе более легкого соперника. Если бы он захотел, то он мог бы это сделать. Я тренировался с восьми лет ради такой победы, и я рад, что добился ее здесь, в родном для себя городе", - цитирует Али BoxingScene
Отметим, что перед боем Али был явным аутсайдером: ставки на Котто принимались с коэффициентом 1.30, а на американца - с 7.30. Во время самого поединка пуэрториканец получил травму, но смог продержаться до финального гонга.
Гарантированный гонорар Котто за прошедший бой составил 750 тысяч долларов, а Али заработает минимум 600 тысяч.