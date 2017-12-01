Пуэрториканец Акоста завоевал титул чемпиона мира WBO в андеркарте Котто - Али

Его соперником был мексиканец Хуан Алехо.
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Анхель Акоста. Фото с сайта espn.com.au
Пуэрториканский боксер Анхель Акоста стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в первом наилегчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Акоста встречался с мексиканцем Хуаном Алехо. Их поединок проходил в рамках вечера бокса, главным событием которого является встреча еще одного пуэрториканца Мигеля Котто с американцем Садамом Али.
Бой прошел достаточно динамично, что соответствует весовой категории. Соперники обоюдно атаковали, проводя хитрые комбинации.
И сильнее оказался Акоста, который нокаутировал Алехо в десятом раунде. Это позволило ему завоевать вакантный титул WBO.
Добавим, что позже на ринге появится Котто, для которого поединок с Али станет прощальным - именитый пуэрториканец завершает карьеру.
Акоста встречался с мексиканцем Хуаном Алехо. Их поединок проходил в рамках вечера бокса, главным событием которого является встреча еще одного пуэрториканца Мигеля Котто с американцем Садамом Али.
Бой прошел достаточно динамично, что соответствует весовой категории. Соперники обоюдно атаковали, проводя хитрые комбинации.
И сильнее оказался Акоста, который нокаутировал Алехо в десятом раунде. Это позволило ему завоевать вакантный титул WBO.
Angel Acosta scores a 10th round knockout over Alejo! #CottoAli #KO pic.twitter.com/ZxoNpFg7rj— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 3 декабря 2017 г.
Добавим, что позже на ринге появится Котто, для которого поединок с Али станет прощальным - именитый пуэрториканец завершает карьеру.