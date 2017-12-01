"Удачи в прощальном бою, мой друг". Геннадий Головкин обратился к Мигелю Котто

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Челси Ньюкасл 3:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Чернышова, Пираженка Кафтанова, Куламбаева 1:0 ТП
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Заря Лг Атлетик 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Трактор Барыс 17:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 18:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:45
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Удачи в прощальном бою, мой друг". Геннадий Головкин обратился к Мигелю Котто

GGG сожалеет, что ему так и не довелось встретиться на ринге с пуэрториканцем.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото из твиттера GGG
Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото из твиттера GGG
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, пожелал удачи экс-чемпиону в четырех весовых категориях пуэрториканцу Мигелю Котто (41-5, 33 КО) удачи в его прощальном бою, передает корреспондент Vesti.kz.

"Мигель Котто, удачи в твоем прощальном бою, мой друг. Жаль, что мы так и не встретились друг с другом, когда ты владел титулом WBC в 160 фунтах", - написал Головкин в своем твиттере, выложив совместное фото.

Ранее тренер пуэрториканского боксера Фредди Роуч признался, что хотел видеть именно Головкина в качестве последнего соперника Котто.

В ночь со 2 на 3 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) пройдет вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между обладателем титула Котто и американцем Садамом Али (25-1, 14 КО). Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последнимк в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.

Напомним, Котто завоевал пояс WBC в среднем весе Котто в июне 2014 года, а через год он успешно его защитил. Следующим соперником пуэрториканца должен был стать Головкин, но промоутерская компания Roc Nation, ведущая дела Котто, "откупилась" за 800 тысяч долларов, чтобы провести бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Перед самим поединком, который состоялся 21 ноября 2015 года, Котто был лишен титула, так как отказался платить обязательный взнос. В итоге, по итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал "Канело", который и стал новым чемпионом WBC в среднем весе.


 
  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 