"Удачи в прощальном бою, мой друг". Геннадий Головкин обратился к Мигелю Котто

GGG сожалеет, что ему так и не довелось встретиться на ринге с пуэрториканцем.
Вчера 23:53
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Мигель Котто и Геннадий Головкин. Фото из твиттера GGG
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, пожелал удачи экс-чемпиону в четырех весовых категориях пуэрториканцу Мигелю Котто (41-5, 33 КО) удачи в его прощальном бою, передает корреспондент Vesti.kz.
"Мигель Котто, удачи в твоем прощальном бою, мой друг. Жаль, что мы так и не встретились друг с другом, когда ты владел титулом WBC в 160 фунтах", - написал Головкин в своем твиттере, выложив совместное фото.
Ранее тренер пуэрториканского боксера Фредди Роуч признался, что хотел видеть именно Головкина в качестве последнего соперника Котто.
В ночь со 2 на 3 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) пройдет вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между обладателем титула Котто и американцем Садамом Али (25-1, 14 КО). Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последнимк в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
Напомним, Котто завоевал пояс WBC в среднем весе Котто в июне 2014 года, а через год он успешно его защитил. Следующим соперником пуэрториканца должен был стать Головкин, но промоутерская компания Roc Nation, ведущая дела Котто, "откупилась" за 800 тысяч долларов, чтобы провести бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Перед самим поединком, который состоялся 21 ноября 2015 года, Котто был лишен титула, так как отказался платить обязательный взнос. В итоге, по итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал "Канело", который и стал новым чемпионом WBC в среднем весе.
"Мигель Котто, удачи в твоем прощальном бою, мой друг. Жаль, что мы так и не встретились друг с другом, когда ты владел титулом WBC в 160 фунтах", - написал Головкин в своем твиттере, выложив совместное фото.
Ранее тренер пуэрториканского боксера Фредди Роуч признался, что хотел видеть именно Головкина в качестве последнего соперника Котто.
В ночь со 2 на 3 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) пройдет вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе между обладателем титула Котто и американцем Садамом Али (25-1, 14 КО). Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
Ранее 37-летний Котто заявил, что этот поединок станет последнимк в его карьере, которая началась в 2001 году. За почти 17 лет карьеры он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, чего до него не удавалось ни одному боксеру из Пуэрто-Рико.
Напомним, Котто завоевал пояс WBC в среднем весе Котто в июне 2014 года, а через год он успешно его защитил. Следующим соперником пуэрториканца должен был стать Головкин, но промоутерская компания Roc Nation, ведущая дела Котто, "откупилась" за 800 тысяч долларов, чтобы провести бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Перед самим поединком, который состоялся 21 ноября 2015 года, Котто был лишен титула, так как отказался платить обязательный взнос. В итоге, по итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал "Канело", который и стал новым чемпионом WBC в среднем весе.
@RealMiguelCotto , good luck in your last fight my friend, too bad we never fought when you had the WBC 160 Pound title. pic.twitter.com/WbHBqNjOXN— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 2 декабря 2017 г.