Руслан Проводников намекнул на завершение карьеры

В последний раз экс-чемпион выходил на ринг в июне 2016 года, когда проиграл по очкам американцу Джону Молине.
Вчера 22:15
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Руслан Проводников. Фото с сайта Sky Sports
Экс-чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории, россиянин Руслан Проводников заявил агентству "Р-Спорт", что его возвращение на ринг маловероятно.
В июне 2016 года Проводников в рейтинговом поединке потерпел поражение от американца Джона Молины единогласным решением судей. Оно стало пятым в карьере 33-летнего Проводникова при 25 победах. С декабря 2016 года Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
"Официально точку пока не поставил. Кто его знает – может поступить предложение, которое будет мне интересно. А пока я посещаю боксерские мероприятия и поединки и понимаю, что у меня нет желания выходить в ринг. Мне комфортнее вне ринга, быть гостем. Да, я тренируюсь в удовольствие, для себя, кайфую. Работы и так очень много, я встаю практически каждый день в четыре утра, времени не хватает. Я чувствую себя нужным, есть, чем заниматься", - сказал Проводников.
"Я счастлив. Когда точка невозврата? Честно, не знаю. Уже, наверное. В принципе, наверное, маловероятно, что вернусь на ринг", - продолжил собеседник агентства.
В июне 2016 года Проводников в рейтинговом поединке потерпел поражение от американца Джона Молины единогласным решением судей. Оно стало пятым в карьере 33-летнего Проводникова при 25 победах. С декабря 2016 года Проводников является депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
"Официально точку пока не поставил. Кто его знает – может поступить предложение, которое будет мне интересно. А пока я посещаю боксерские мероприятия и поединки и понимаю, что у меня нет желания выходить в ринг. Мне комфортнее вне ринга, быть гостем. Да, я тренируюсь в удовольствие, для себя, кайфую. Работы и так очень много, я встаю практически каждый день в четыре утра, времени не хватает. Я чувствую себя нужным, есть, чем заниматься", - сказал Проводников.
"Я счастлив. Когда точка невозврата? Честно, не знаю. Уже, наверное. В принципе, наверное, маловероятно, что вернусь на ринг", - продолжил собеседник агентства.