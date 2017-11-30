Ждите настоящей бойни. Это будет шедевр - Ригондо о бое с Ломаченко

Кубинец поделился ожиданиями от предстоящего поединка.
Ссылки по теме:
- Арум допустил большую ошибку, позволив Ломаченко драться со мной - Ригондо
- Не думаю, что смогу нокаутировать Ригондо - Ломаченко
37-летний кубинец Гильермо Ригондо поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Василием Ломаченко.
"Это будет шедевр. Люди должны предвкушать шедевральное зрелище. Я совсем не волнуюсь. Единственный, кому следует переживать, - Ломаченко. Я в полном порядке, и я сделаю то, что должен сделать. Мне все равно, что думают люди.
Когда выхожу в ринг, моя мощь всегда со мной. Смена весовой категории никак не повлияла на скорость, я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Ждите настоящей бойни. Я просто выйду и сделаю свою работу", - цитирует Ригондо Boxingnews24.
Напомним, поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке (США). Все билеты уже распроданы. Для украинского боксера это будет четвертая защита титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.