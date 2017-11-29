Арум допустил большую ошибку, позволив Ломаченко драться со мной - Ригондо

Их бой пройдет 9 декабря в Нью-Йорке (США).
Сегодня 08:40
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Фото с сайта ringside24.com
37-летний кубинец Гильермо Ригондо считает, что глава Top Rank Боб Арум допустил большую ошибку, позволив выйти против него Василию Ломаченко.
"Это будет большой удар. Не знаю, как Боб Арум позволил Ломаченко встретиться со мной. Он считает, что Ломаченко победит меня, но он допустил большую ошибку. Он упадет так же, как Нонито. Если победа над Нонито заставила всех бояться меня, только представьте, что произойдет, когда я побью Ломаченко", - приводит слова Ригондо Аllboxing.ru.
Этот поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке (США). Все билеты уже распроданы. Для украинского боксера это будет четвертая защита титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.
"Это будет большой удар. Не знаю, как Боб Арум позволил Ломаченко встретиться со мной. Он считает, что Ломаченко победит меня, но он допустил большую ошибку. Он упадет так же, как Нонито. Если победа над Нонито заставила всех бояться меня, только представьте, что произойдет, когда я побью Ломаченко", - приводит слова Ригондо Аllboxing.ru.
Этот поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке (США). Все билеты уже распроданы. Для украинского боксера это будет четвертая защита титула чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе.