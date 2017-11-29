Спонсором выступления Майка Тайсона в Алматы станет букмекерская компания FinBet

Легендарный боксер прибыл в Казахстан.
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Уже в эти выходные в Алматы пройдет выступление самых известных в мире спикеров на Synergy Global Forum. В их числе - популярный боксер, чемпион мира Майк Тайсон. А спонсором его выступления на Synergy Global Forum станет казахстанская букмекерская компания FinBet.
Относительно молодая букмекерская компания уже завоевала признание и доверие своих клиентов. FinBet дает возможность делать спортивные ставки и другие пари в области спорта, а потому выбор пал на абсолютного чемпиона мира среди профессионалов в тяжелом весе - Майка Тайсона.
На форуме боксер поделится с участниками секретами о том, как стать лучшим в своем деле, расскажет о взлетах и падениях, о том, как преодолеть трудности, а также как стать успешным бизнесменом. Услышать со сцены Тайсона смогут 9000 человек - столько участников заявлено на сегодняшний день. Майк Тайсон станет хедлайнером второго дня глобального форума.
Как сообщили в букмекерской компании, несмотря на то, что выступление Тайсона пройдет 2 декабря в "Алматы Арена" в рамках Synergy Global Forum, боксер уже прибыл в южную столицу Казахстана. Он проживает в одном из лучших отелей города.
Кроме того, что FinBet станут спонсором выступления чемпиона мира, компания презентовала пригласительный билет на форум одному из известных бойцов смешанных единоборств Куату "Найману" Хамитову, который очень хотел встретиться с Тайсоном. Букмекерская компания FinBet помогла ему обрести такой шанс.
Нужно отметить, что Майк Тайсон является самым быстрым нокаутером мирового бокса. За 20 лет своей карьеры он участвовал в 58 боях, одержав победу в 50 из них. Своей первый чемпионский титул он завоевал в 21 год, став самым молодым чемпионом в тяжелом весе.
Свою карьеру Тайсон начал в 1985 году, впервые выйдя на профессиональный ринг. В тот год боксер провел 15 боев, победив всех соперников нокаутом.
Кроме того, Майк Тайсон основал промоутерскую компанию Iron Mike Promotion, которая занимается организацией профессиональных поединков.
Важно, что FinBet предлагает лучшие коэффициенты, доступные на игровом рынке. Компания старается предлагать своим клиентам лучшие варианты онлайн развлечений, коими являются спортивные ставки и пари.