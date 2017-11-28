Ломаченко не позволит Ригондо просто набирать очки - Арум

Американский промоутер поделился ожиданиями от предстоящего боя.
Ссылки по теме:
- Не думаю, что смогу нокаутировать Ригондо - Ломаченко
- "Они бы не поступили со мной так, будь мое имя Головкин". Ригондо разочарован решением WBA по его титулу
- Обладатель пояса WBC International из Казахстана рассказал о спарринге с Ломаченко и назвал свой рейтинг P4P
Американский промоутер Боб Арум, который представляет интересы чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (9-1, 7 КО), поделился ожиданиями от предстоящего боя украинца с кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО).
"Василий не позволит Ригондо набирать очки. Поэтому Ригондо, чтобы выиграть бой, придется быть более агрессивным. Когда вы смотрите бои Риго, то видите, как он набирает очки, а затем просто удерживает преимущество до победы.
Таков кубинский стиль: просто выиграй, брат, просто выиграй по очкам. В Восточной Европе совсем другой стиль. Поэтому, я думаю, это будет очень хороший и интересный бой. Ригондо не сможет добиться большого успеха в простом наборе очков в бою с Василием. И поэтому ему придется сражаться до самого конца", - цитирует Арума "Чемпионат".
Напомним, поединок боксеров состоится 9 декабря в Нью-Йорке (США). Все билеты уже распроданы.