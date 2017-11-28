Не думаю, что смогу нокаутировать Ригондо - Ломаченко

Украинец не рассчитывает на досрочную победу.
Вчера 23:34
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Василий Ломаченко. Фото команды боксера
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) не рассчитывает на досрочную победу в бою с обладателем пояса WBA во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), сообщает "Чемпионат".
"Я не думаю, что смогу нокаутировать Ригондо. Я настраиваюсь на полный бой и судейское решение. Он хороший боксер, у него разнообразный стиль боксирования. Он старается хорошо двигаться весь бой в ринге, показывать красочный бокс", - рассказал Ломаченко на открытой тренировке перед боем.
Напомним, поединок состоится 9 декабря в Нью-Йорке (США). Все билеты уже распроданы.