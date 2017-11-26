Они пока еще могут побаловаться - Стангрит об упразднении некоторых титулов WBA

Президент ассоциации собирается оставить только один чемпионский пояс.
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Фото с сайта WBA
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит прокомментировал манипуляции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) на пути упразднения под-титулов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил, что пока из-за дедлайна WBA может манипулировать поясами, так как любые титульные бои приносят заработок.
"WBA сейчас в такой позиции, когда они хоть и стремятся к упразднению под-титулов, но пока еще готовы выставить на кон титул с приставкой. Пример - недавний бой Мануэля Чарра с Александром Устиновым. Казалось бы, объявите Энтони Джошуа просто чемпионом WBA, и все. Когда два чемпиона - Super и Regular - нужно заставить их встретиться, а это не всегда легко сделать. Но тут Джошуа был единственным чемпионом этой организации и можно было легко выйти из ситуации. Но нет, они пока оставили Джошуа суперчемпионом, а на кон боя Чарр - Устинов выложили регулярный титул.
Любой титульный бой - это заработок для организации. Поэтому такие вещи и происходят. Тем более, президент WBA пообещал, что они упразднят титулы к концу 2018 года. Так что они пока еще могут "побаловаться" с несколькими титулами в одном весе, не нарушая никаких обещаний, потому что впереди у них еще целый год на их выполнение",- отметил Стангрит.
Напомним, ранее президент WBA Жилберто Мендоса заявил, что собирается к 2019 году полностью отказаться от всех титулов, кроме одного, которым и будет владеть чемпион той, или иной весовой категории.
В среднем весе суперчемпионом является казахстанец Геннадий Головкин, а статус регулярного чемпиона в этом месяце завоевал японец Риота Мурата.
30 октября WBA объявила имя нового "регулярного" чемпиона мира в первом среднем весе, где выступает казахстанский боксер Канат Ислам. Им стал аргентинец Брайан Кастаньо. Позже ассоциация назначила бой между упомянутым Кастаньо и "суперчемпионом" Эрисланди Ларой (Куба).
Сегодня, 28 ноября, стало известно, что WBA также назначила Исламу бой за звание обязательного претендента в первом среднем весе с американцем Джоном Верой.
"WBA сейчас в такой позиции, когда они хоть и стремятся к упразднению под-титулов, но пока еще готовы выставить на кон титул с приставкой. Пример - недавний бой Мануэля Чарра с Александром Устиновым. Казалось бы, объявите Энтони Джошуа просто чемпионом WBA, и все. Когда два чемпиона - Super и Regular - нужно заставить их встретиться, а это не всегда легко сделать. Но тут Джошуа был единственным чемпионом этой организации и можно было легко выйти из ситуации. Но нет, они пока оставили Джошуа суперчемпионом, а на кон боя Чарр - Устинов выложили регулярный титул.
Любой титульный бой - это заработок для организации. Поэтому такие вещи и происходят. Тем более, президент WBA пообещал, что они упразднят титулы к концу 2018 года. Так что они пока еще могут "побаловаться" с несколькими титулами в одном весе, не нарушая никаких обещаний, потому что впереди у них еще целый год на их выполнение",- отметил Стангрит.
Напомним, ранее президент WBA Жилберто Мендоса заявил, что собирается к 2019 году полностью отказаться от всех титулов, кроме одного, которым и будет владеть чемпион той, или иной весовой категории.
В среднем весе суперчемпионом является казахстанец Геннадий Головкин, а статус регулярного чемпиона в этом месяце завоевал японец Риота Мурата.
30 октября WBA объявила имя нового "регулярного" чемпиона мира в первом среднем весе, где выступает казахстанский боксер Канат Ислам. Им стал аргентинец Брайан Кастаньо. Позже ассоциация назначила бой между упомянутым Кастаньо и "суперчемпионом" Эрисланди Ларой (Куба).
Сегодня, 28 ноября, стало известно, что WBA также назначила Исламу бой за звание обязательного претендента в первом среднем весе с американцем Джоном Верой.