Не исключаю, что судьи подсуживают "Канело". В бою с Головкиным они прилично напортачили - призер ОИ

Он смотрел бой с трибуны арены T-Mobile в Лас-Вегасе.
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Серик Елеуов. Фото с сайта КФБ
Бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах Серик Елеуов в интервью Vesti.kz поделился мнением о втором бое между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).
Отметим, что Елеуов, как и Головкин, является воспитанником карагандинской школы бокса. Вместе они выступали в сборной Казахстана. Также спортсмены являются близкими друзьями.
- Серик Саматович, что думаете о возможном втором бое между Головкиным и Альваресом?
- Сейчас трудно сказать, кто одержит победу. В пользу мексиканца говорят его молодость и скорость. За Гену - опыт и мастерство. Будем ждать дальнейшего развития событий. А так я, конечно же, за своего друга.
- С кем еще можно будет встретиться Геннадию после второго боя с Альваресом?
- Я думаю, что нужно объединить все титулы в среднем весе и попытаться забрать пояс WBO у Сондерса, а затем перейти в дивизион Сергея Ковалева. Будет интересно понаблюдать, как Гена будет боксировать в полутяжелом весе. А так, я думаю, еще год или два он будет радовать нас своими выступлениями.
- Первый бой между этими боксерами в Лас-Вегасе вы, кстати, посетили. Тогда в интервью Vesti.kz вы сказали, что судьи должны были отдать победу Геннадию. Спустя время остаетесь при своем мнении?
- Остаюсь при своем мнении. Тот бой посетил вместе с Галибом Джафаровым и нашими общими друзьями. Увиденное мной доказало, что победителем был Гена. Да и судьи прилично напортачили. Все, кто был в тот вечер, были уверены, что победил наш чемпион.
- Разделяете ли вы мнение, что судьи благоволят Альваресу?
- Этот вопрос поднимается уже не в первый раз. Современный бокс давно превратился в шоу-бизнес, в котором крутятся большие деньги. Люди готовы платить за такие бои деньги, а организаторы не брезгуют на этом зарабатывать.
Да, не исключаю тот факт, что судьи подсуживают "Канело". Поединок с Геной не исключение. Ведь этот бой был организован на их территории, рядом с Мексикой, где проживает большая мексиканская диаспора.
- Почему, на ваш взгляд, Golden Boy всячески оберегает "Канело", выбивая заведомо удобные условия поединков для своей главной звезды?
- Альварес - звезда номер один для своей промоутерской компании. Эдакая курица на золотых яйцах. Если не оберегать его, то кого теперь? Ну, уж точно не Лемье, к примеру.
Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило казахстанцу защитить все титулы, но прервало его серию из 37 побед подряд. Ранее обе стороны высказывали готовность провести второй поединок, который может состояться в 2018 году.
Отметим, что Елеуов, как и Головкин, является воспитанником карагандинской школы бокса. Вместе они выступали в сборной Казахстана. Также спортсмены являются близкими друзьями.
- Серик Саматович, что думаете о возможном втором бое между Головкиным и Альваресом?
- Сейчас трудно сказать, кто одержит победу. В пользу мексиканца говорят его молодость и скорость. За Гену - опыт и мастерство. Будем ждать дальнейшего развития событий. А так я, конечно же, за своего друга.
- С кем еще можно будет встретиться Геннадию после второго боя с Альваресом?
- Я думаю, что нужно объединить все титулы в среднем весе и попытаться забрать пояс WBO у Сондерса, а затем перейти в дивизион Сергея Ковалева. Будет интересно понаблюдать, как Гена будет боксировать в полутяжелом весе. А так, я думаю, еще год или два он будет радовать нас своими выступлениями.
- Первый бой между этими боксерами в Лас-Вегасе вы, кстати, посетили. Тогда в интервью Vesti.kz вы сказали, что судьи должны были отдать победу Геннадию. Спустя время остаетесь при своем мнении?
- Остаюсь при своем мнении. Тот бой посетил вместе с Галибом Джафаровым и нашими общими друзьями. Увиденное мной доказало, что победителем был Гена. Да и судьи прилично напортачили. Все, кто был в тот вечер, были уверены, что победил наш чемпион.
- Разделяете ли вы мнение, что судьи благоволят Альваресу?
- Этот вопрос поднимается уже не в первый раз. Современный бокс давно превратился в шоу-бизнес, в котором крутятся большие деньги. Люди готовы платить за такие бои деньги, а организаторы не брезгуют на этом зарабатывать.
Да, не исключаю тот факт, что судьи подсуживают "Канело". Поединок с Геной не исключение. Ведь этот бой был организован на их территории, рядом с Мексикой, где проживает большая мексиканская диаспора.
- Почему, на ваш взгляд, Golden Boy всячески оберегает "Канело", выбивая заведомо удобные условия поединков для своей главной звезды?
- Альварес - звезда номер один для своей промоутерской компании. Эдакая курица на золотых яйцах. Если не оберегать его, то кого теперь? Ну, уж точно не Лемье, к примеру.
Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Это позволило казахстанцу защитить все титулы, но прервало его серию из 37 побед подряд. Ранее обе стороны высказывали готовность провести второй поединок, который может состояться в 2018 году.