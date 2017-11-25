41-летний американец достался в соперники Ивану Дычко по второму бою в декабре

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

41-летний американец достался в соперники Ивану Дычко по второму бою в декабре

Для казахстанского тяжеловеса этот поединок станет четвертым в США.

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3 Комментария
Иван Дычко. Фото vk.com/kazboxing
Иван Дычко. Фото vk.com/kazboxing
41-летний американский боксер Терранс Марбра (8-5, 6 КО) станет соперник 27-летнего казахстанца Ивана Дычко (2-0, 2 КО) в бою, который пройдет в США 8 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.

Для отечественного боксера поединок с американцем станет четвертым в профессиональной карьере. За неделю до этого выхода ринг, 1 декабря, Дычко встретится с другим "звездно-полосатым" соперником, 32-летним Ламарко Эллисом (2-4, 1 КО).

Что касается Марбры, то он в профессиональном боксе с 2003 года. За 14 первых месяцев карьеры Терранс выиграл пять боев. Первое поражение американец потерпел в бою с пуэрториканцем Мойзесом Дрозом: Марбра дебютировал в восьмираундовых боях, и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

После неудачного боя американец больше семи лет не боксировал. Вернулся на ринг Терранс в ноябре 2011 года и нанес второе поражение в карьере соотечественнику Эрику Линдеру (перед поединком Линдер выиграл 11 из 12 боев).

В мае текущего года Марбра встречался с Майком Балогуном (11-0, 8 КО) и проиграл американцу по очкам по итогам шести раундов. Отметим, что Терранс досрочно уступил в трех из пяти проигранных боев.

На счету 27-летнего Дычко, который дважды становился призером Олимпийских игр, две победы в двух боях на профессиональном ринге.  
  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Каппас Жакупов Сегодня 16:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2725
Что за баласт приподносят Ивану? Мне стыдно за казахстанца.
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Дюран Дюран Сегодня 17:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 655
Не говори, он тренируется пока в мешках как Канат Ислам а потом посмотрим. Канату наверное понравилась и он до сих пор бьет мешков...
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Timur Sultanov Сегодня 17:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 760
менеджер Ивана на словах Боб Арум, а на деле лох. Еще и обосрал вечер Ф. Шариповой, мол некогда мешками заниматься.
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