41-летний американец достался в соперники Ивану Дычко по второму бою в декабре

Для казахстанского тяжеловеса этот поединок станет четвертым в США.
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Иван Дычко. Фото vk.com/kazboxing
41-летний американский боксер Терранс Марбра (8-5, 6 КО) станет соперник 27-летнего казахстанца Ивана Дычко (2-0, 2 КО) в бою, который пройдет в США 8 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.
Для отечественного боксера поединок с американцем станет четвертым в профессиональной карьере. За неделю до этого выхода ринг, 1 декабря, Дычко встретится с другим "звездно-полосатым" соперником, 32-летним Ламарко Эллисом (2-4, 1 КО).
Что касается Марбры, то он в профессиональном боксе с 2003 года. За 14 первых месяцев карьеры Терранс выиграл пять боев. Первое поражение американец потерпел в бою с пуэрториканцем Мойзесом Дрозом: Марбра дебютировал в восьмираундовых боях, и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.
После неудачного боя американец больше семи лет не боксировал. Вернулся на ринг Терранс в ноябре 2011 года и нанес второе поражение в карьере соотечественнику Эрику Линдеру (перед поединком Линдер выиграл 11 из 12 боев).
В мае текущего года Марбра встречался с Майком Балогуном (11-0, 8 КО) и проиграл американцу по очкам по итогам шести раундов. Отметим, что Терранс досрочно уступил в трех из пяти проигранных боев.
На счету 27-летнего Дычко, который дважды становился призером Олимпийских игр, две победы в двух боях на профессиональном ринге.
Для отечественного боксера поединок с американцем станет четвертым в профессиональной карьере. За неделю до этого выхода ринг, 1 декабря, Дычко встретится с другим "звездно-полосатым" соперником, 32-летним Ламарко Эллисом (2-4, 1 КО).
Что касается Марбры, то он в профессиональном боксе с 2003 года. За 14 первых месяцев карьеры Терранс выиграл пять боев. Первое поражение американец потерпел в бою с пуэрториканцем Мойзесом Дрозом: Марбра дебютировал в восьмираундовых боях, и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.
После неудачного боя американец больше семи лет не боксировал. Вернулся на ринг Терранс в ноябре 2011 года и нанес второе поражение в карьере соотечественнику Эрику Линдеру (перед поединком Линдер выиграл 11 из 12 боев).
В мае текущего года Марбра встречался с Майком Балогуном (11-0, 8 КО) и проиграл американцу по очкам по итогам шести раундов. Отметим, что Терранс досрочно уступил в трех из пяти проигранных боев.
На счету 27-летнего Дычко, который дважды становился призером Олимпийских игр, две победы в двух боях на профессиональном ринге.