"Головкин - Альварес". Ковалев назвал лучшие бои 2017 года

Боксер отметил, что не хотел бы кого-нибудь обидеть.
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Новоявленный чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (31-2-1, 27 КО) после победы над украинцем Вячеславом Шабранским поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением о лучших боях 2017 года.
"Я, если честно, за боксом так не слежу, чтобы кого-то выделить. Но, наверное, то, что я видел в 2017 году, это бой Головкина с Альваресом. Интересный такой был, интригующий и ожидаемый очень. Также Джошуа - Кличко. И, наверное, Терренс Кроуфорд - тоже такой талантливый парень, очень нравится его бокс, - сказал Ковалев. - Не хочу никого выделять, чтобы никого не обидеть".
Полное видео и лучшие моменты боя Ковалева с Шабранским за титул WBO
Напомним, встреча с Шабранским состоялась сегодня, 26 ноября, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлилась два неполных раунда вместо запланированных 12. Уже в первом раунде украинец дважды побывал в нокдауне, еще один раз - во втором, после чего Ковалев снова провел эффективную атаку, и рефери решил остановить поединок. Для россиянина этот бой стал первым после двух поражений подряд от американца Андре Уорда.
Головкин же последний поединок провел против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Он состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Видео этого боя можно посмотреть здесь. После этого многие эксперты были возмущены результатом этого поединка, где рефери Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина, тогда как Аделейд Берд насчитала 118-110 в пользу Альвареса. А Дон Трелла выставил ничью 114-114. Сейчас команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о втором бое, который может пройти в мае или сентябре 2018 года.
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Автор: Жолдас Орисбаев (Massaget.kz)