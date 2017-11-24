Поединок продлился все 10 раундов.
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Фото с сайта Allboxing.ru
Кубинский боксер Салливан Баррера одержал победу над соперником из Доминиканы Феликсом Валерой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Данный поединок проходил в андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (Россия) и Вячеславом Шабранским (Украина).
Уже в самом начале Баррера дважды отправил в легкий нокадаун своего соперника. При этом доминиканец также отметился нанесенным ущербом - Салливан получил рассечение.
После третьего раунда встреча несколько выравнялась, и проходила в обоюдных атаках "полутяжей". Причем Валера начал больше доминировать, а также отметился двумя ударами ниже пояса. После третьего запрещенного приема рефери снял балл с Валеры. Сам Баррера также один раз приложился в область паха соперника.
В атакающем ключе поединок подошел к заключительному 10 раунду. Однако ни один из боксеров так и не смог нанести решающий удар. В итоге судьи присудили победу кубинцу.
Напомним, ранее, в этом же вечере бокса, казахстанец Мейирим Нурсултанов одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге. Во втором раунде техническим нокаутом он победил Эрика Муна из США.
Прямо сейчас на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорке выйдут Ковалев и Шабранский. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
Данный поединок проходил в андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (Россия) и Вячеславом Шабранским (Украина).
Уже в самом начале Баррера дважды отправил в легкий нокадаун своего соперника. При этом доминиканец также отметился нанесенным ущербом - Салливан получил рассечение.
После третьего раунда встреча несколько выравнялась, и проходила в обоюдных атаках "полутяжей". Причем Валера начал больше доминировать, а также отметился двумя ударами ниже пояса. После третьего запрещенного приема рефери снял балл с Валеры. Сам Баррера также один раз приложился в область паха соперника.
В атакающем ключе поединок подошел к заключительному 10 раунду. Однако ни один из боксеров так и не смог нанести решающий удар. В итоге судьи присудили победу кубинцу.
Напомним, ранее, в этом же вечере бокса, казахстанец Мейирим Нурсултанов одержал очередную досрочную победу на профессиональном ринге. Во втором раунде техническим нокаутом он победил Эрика Муна из США.
Прямо сейчас на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорке выйдут Ковалев и Шабранский. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.