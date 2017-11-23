Почему Головкину невыгодно первое место "Канело" в рейтинге WBO

Отмечается, что это может отразиться на их переговорах о реванше.
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Головкин и Альварес. Фото: Joe Camporeale/USA Today Sports
Обозреватель Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал последние изменения в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBО).
Ранее стало известно, что рейтинг WBO в среднем весе возглавил Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО). Таким образом, он стал основным претендентом на бой с победителем пары Билли Джо Сондерс - Давид Лемье, который состоится 16 декабря в Канаде.
По мнению автора, это положение также дает мексиканскому боксеру определенные дивиденды на фоне переговоров о реванше с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
"Первое место "Канело" в рейтинге WBO в среднем весе дает Golden Boy Promotions оправдание, которое им нужно, чтобы выставить свою звезду против победителя боя Сондерс - Лемье, если это то, в чем они заинтересованы.
Если Golden Boy устроят "Канело" бой с победителем поединка Сондерс - Лемье, тогда он может состояться на Синко де Майо 5 мая. В этом случае чемпиону мира WBA/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину придется подождать реванша с мексиканцем до сентября.
Поединок с победителем пары Сондерс - Лемье позволит "Канело" повысить свою уверенность, легко заработать деньги и завоевать титул WBO, который он сможет использовать в переговорах со стороной Головкина и выторговать себе более привлекательную сделку", - говорится в заметке.
Ранее стало известно, что рейтинг WBO в среднем весе возглавил Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО). Таким образом, он стал основным претендентом на бой с победителем пары Билли Джо Сондерс - Давид Лемье, который состоится 16 декабря в Канаде.
По мнению автора, это положение также дает мексиканскому боксеру определенные дивиденды на фоне переговоров о реванше с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
"Первое место "Канело" в рейтинге WBO в среднем весе дает Golden Boy Promotions оправдание, которое им нужно, чтобы выставить свою звезду против победителя боя Сондерс - Лемье, если это то, в чем они заинтересованы.
Если Golden Boy устроят "Канело" бой с победителем поединка Сондерс - Лемье, тогда он может состояться на Синко де Майо 5 мая. В этом случае чемпиону мира WBA/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину придется подождать реванша с мексиканцем до сентября.
Поединок с победителем пары Сондерс - Лемье позволит "Канело" повысить свою уверенность, легко заработать деньги и завоевать титул WBO, который он сможет использовать в переговорах со стороной Головкина и выторговать себе более привлекательную сделку", - говорится в заметке.