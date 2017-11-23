Почему Головкину невыгодно первое место "Канело" в рейтинге WBO

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Йокерит Авангард 3:0
Динамо М Югра 2:0
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ЦСКА М Бенфика 2:0
Карабах Челси 0:4
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 1:0
Слован Амур 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Дева 2:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 3:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 1:0
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Почему Головкину невыгодно первое место "Канело" в рейтинге WBO

Отмечается, что это может отразиться на их переговорах о реванше.

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6 Комментариев
Головкин и Альварес. Фото: Joe Camporeale/USA Today Sports
Головкин и Альварес. Фото: Joe Camporeale/USA Today Sports
Обозреватель Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал последние изменения в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBО).

Ранее стало известно, что рейтинг WBO в среднем весе возглавил Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО). Таким образом, он стал основным претендентом на бой с победителем пары Билли Джо Сондерс - Давид Лемье, который состоится 16 декабря в Канаде.

По мнению автора, это положение также дает мексиканскому боксеру определенные дивиденды на фоне переговоров о реванше с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).

"Первое место "Канело" в рейтинге WBO в среднем весе дает Golden Boy Promotions оправдание, которое им нужно, чтобы выставить свою звезду против победителя боя Сондерс - Лемье, если это то, в чем они заинтересованы.

Если Golden Boy устроят "Канело" бой с победителем поединка Сондерс - Лемье, тогда он может состояться на Синко де Майо 5 мая. В этом случае чемпиону мира WBA/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину придется подождать реванша с мексиканцем до сентября.

Поединок с победителем пары Сондерс - Лемье позволит "Канело" повысить свою уверенность, легко заработать деньги и завоевать титул WBO, который он сможет использовать в переговорах со стороной Головкина и выторговать себе более привлекательную сделку", - говорится в заметке.
  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
The Ring Сегодня 20:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2037
Кино не будет
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Уланжан Нургалиев Сегодня 20:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 220
Че то наш Гена редко выходит на ринг, зачем ждать этого Канело. Лучше Джейкобсу дай реванш а потом Канело сам захочет драться с ГГГ. А так чего время терять, время идет вперед и Геннадий моложе ни становится, то есть любой стареет. Ушатай негра сперва, потом Цыгана а дальше...Время покажет.
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Mara Сегодня 20:13
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1787
С какого ... Канело первый если в среднем весе провёл всего один бой ?
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Санек Васильев Сегодня 20:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2502
Mara,Я тоже в шоке. За какие заслуги рыжего сделали лидером рейтинга именно в среднем весе??? Он в среднем весе ни с кем не бился по линии WBO. А остальные боксёры которые годами идут и стремятся хотя бы просто попасть в этот рейтинг, не люди чтоли???
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Мади Артикбаев Сегодня 21:01
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
Ребята если ДЛХ купил судьей, то тем более ему под силу купить пояс WBO.....
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Ерлан Масалимов Сегодня 21:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 199
Почему ггг нет в рейтинге WBO.Обьясните ребята
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