Головкин победил "Канело", но проиграл Джейкобсу - Остин Траут

В этих двух поединках GGG провел по 12 раундов.
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Остин Траут. Фото: FightNights
Бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Остин Траут (30-4, 17 КО) поделился мнением по поводу двух последних боев казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), являющегося чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
В сентябре в Лас-Вегасе Головкин свел вничью поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО). А до этого в марте в Нью-Йорке казахстанец победил по очкам американца Дэниэла Джейкобса (33-2, 29 КО).
"Я только один раз видел бой Головкина с "Канело", но думаю, что Triple G выиграл его. При этом многие друзья по цеху просили меня пересмотреть его, потому они также сначала говорили, что Головкин победил 8-4, но после повторного просмотра они поменяли свое мнение. Но лично я считаю, что Головкин победил "Канело".
Однако, если вы говорите о том, что Головкин - лучший, то он проиграл Джейкобсу. Я хотел бы увидеть второй бой Головкина с Джейкобсом или поединок Дэнни с "Канело". Также мне бы хотелось посмотреть на Джермалла Чарло в 160 фунтах - он крупный парень и сильный парень, но нам нужно подождать, а там увидим", - заявил Траут.
Однако чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс придерживается иного мнения. По его словам, Джейкобс "был убит" в бою с Головкиным.
В сентябре в Лас-Вегасе Головкин свел вничью поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО). А до этого в марте в Нью-Йорке казахстанец победил по очкам американца Дэниэла Джейкобса (33-2, 29 КО).
"Я только один раз видел бой Головкина с "Канело", но думаю, что Triple G выиграл его. При этом многие друзья по цеху просили меня пересмотреть его, потому они также сначала говорили, что Головкин победил 8-4, но после повторного просмотра они поменяли свое мнение. Но лично я считаю, что Головкин победил "Канело".
Однако, если вы говорите о том, что Головкин - лучший, то он проиграл Джейкобсу. Я хотел бы увидеть второй бой Головкина с Джейкобсом или поединок Дэнни с "Канело". Также мне бы хотелось посмотреть на Джермалла Чарло в 160 фунтах - он крупный парень и сильный парень, но нам нужно подождать, а там увидим", - заявил Траут.
Однако чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс придерживается иного мнения. По его словам, Джейкобс "был убит" в бою с Головкиным.