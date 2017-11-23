Небитый средневес из Казахстана прошел взвешивание в рамках вечера бокса Ковалев - Шабранский

Нурсултанов оказался легче своего американского соперника.
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Фото: twitter.com
В андеркарте вечера бокса в Нью-Йорке Сергей Ковалев - Вячеслав Шабранский выступит небитый средневес из Казахстана Мейирим Нурсултанов (4-0, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 24-летнего казахстанца будет 26-летний американец Эрик Мун, на счету которого семь побед в семи боях, из которых шесть нокаутом.
Перед поединком боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Нурсултанов на весах показал 161.6 фунта, Мун - 162.2.
Вечер бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, пройдет 26 ноября по времени Астаны на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Нурсултанов, выступающий в среднем весе, выиграл все четыре поединка на профессиональном уровне. В сентябре он боксировал с бразильцем Исмаэлем Буэно в Астане и победил техническим нокаутом на 50-й секунде боя.
Соперником 24-летнего казахстанца будет 26-летний американец Эрик Мун, на счету которого семь побед в семи боях, из которых шесть нокаутом.
Перед поединком боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Нурсултанов на весах показал 161.6 фунта, Мун - 162.2.
Вечер бокса, в главном бою которого россиянин Сергей Ковалев и украинец Вячеслав Шабранский разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, пройдет 26 ноября по времени Астаны на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Нурсултанов, выступающий в среднем весе, выиграл все четыре поединка на профессиональном уровне. В сентябре он боксировал с бразильцем Исмаэлем Буэно в Астане и победил техническим нокаутом на 50-й секунде боя.